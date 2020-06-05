Yerli elektrik tasarruf cihazı yurt dışına açıldı

Şirketin sahibi İsmail Ertuğrul Uyasır, yaptığı açıklamada, 2 yıldır Teknopark'ta bulunduklarını, ülkenin kalkınmasını sağlayacak projeler geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Enerjinin önemli bir ihtiyaç olması nedeniyle bu alanda çalışmalara odaklandıklarını belirten Uyasır, yaklaşık 1,5 yılda tamamladıkları elektrik tasarruf cihazının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını belirtti.

Uyasır, enerjinin bir ülkenin en büyük gücü olduğuna dikkati çekerek, bu toprağın insanına imkan verildiğinde neleri başarabileceğini göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

Üretimin ardından satışla ilgili çalışmalardan olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Uyasır, şöyle devam etti:

"Balkanlar'dan 500 sipariş almıştık. Pandemi dolayısıyla gönderememiştik. Ayın 15'inden itibaren göndermeye başlayacağız.İlk satışı Kuzey Makedonya'ya yapacağız. Türkiye'de satmayı planlarken Kuzey Makedonya, Kosava, Arnavutluk'tan talepler gelmeye başladı. Balkanlar hedef kitlemiz oldu. Şebeke elektriğine bağlandığında faturadan yüzde 60 tasarruf sağlıyor. Elimizden geldiğince ülkemizi kalkındırmaya, dünyada söz sahibi olmasını sağlayacak cihazları üretmeye çalışacağız."

Cihazın ilk yaptıkları prototipini Gaziantep Üniversitesinin bilimsel araştırma projeleri kapsamında kullanımına sunduklarını ifade eden Uyasır, "Prototipimiz 0,75 kilovat elektrik çekiyor, 3 kilovat elektrik üretiyor. Yani 0,75 kilovat elektrikle 3 kilovatla çalışan tüm cihazları doyurabiliyor. Balkanlar'a göndereceklerimiz 30 kilovatlık. Cihazımız ekonomik anlamda ciddi rahatlamalar sağlayacak." dedi.

Uyasır, üretim miktarını daha da artırıp, ihracatta güçlü bir noktaya gelmek için sıkı şekilde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



