Yaşlılar Haftası'na özel mesajlaşmayı ücretsiz hale getirdi

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) için yüksek riskli grupta bulunan 65 yaş üstü kullanıcılar için BiP üzerinden yapılan tüm sesli ve görüntülü aramalar Turkcell’lilerin internet kotalarından düşmeden gerçekleştirilecek.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, toplumun tüm kesimlerinin her zaman en kaliteli iletişimi hak ettiğini belirterek şunları söyledi: “Turkcell olarak dijital ürün ve hizmetlerimiz ile tüm bireylerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek çözümleri hayata geçirmek birinci önceliğimiz. COVID-19 nedeni ile yaşadığımız bu zor günlerde BiP üzerinden gerçekleştirilen grup görüntülü görüşme trafiği yaklaşık iki katına çıkmış durumda. Müşterilerimizin bu teveccühü ve BiP’e olan yüksek ilgiyi de göz önüne aldığımızda Yaşlılar Haftası’nda bu kararı almak daha anlamlı hale geldi. Müşterilerimizin, yan yana olamadıkları sevdikleri ile bir nebze de olsa daha yakın hissedebilmelerini sağlamak istedik.”