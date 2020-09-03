Yapay zeka görme engellilere rehber olacak

Microsoft, yapay zekâ ve bulut teknolojilerini kullanarak görme engellilerin gündelik hayatını kolaylaştıran Seeing AI uygulamasının Türkçe sürümünü kullanıma sundu. Türkiye'de bazı işletmelerin desteği ile birçok mağaza ve üründe kullanıma açılan uygulama, iOS kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak yüklenebiliyor.

Yapay zekâ üzerinden görsel tanıma ve betimleme teknolojisiyle çalışan Seeing AI uygulamasını kullanan görme engelliler; çevrelerindeki tüm görsel öğeleri ses yoluyla algılayabiliyor; metin okuyabiliyor, alışverişlerini daha kolay bir şekilde yapabiliyor.

Microsoft Türkiye Erişilebilirlik Ekibi, teknolojiyi ve yapay zekâyı kullanarak engellilerin sosyal, iş ve eğitim hayatını iyileştirmek üzere farklı çalışmalar yürütüyor. Akıllı telefonların kamerası aracılığıyla görselleri tanıyarak görme engelliler için sesli betimleme yapan Microsoft uygulaması Seeing AI, söz konusu çalışmalar arasında Türkçe versiyonuyla yüz binlerce görme engelli için hayatı daha erişilebilir kılacak önemli bir uygulama olarak dikkat çekiyor.



Uygulamayla; “kısa metin okuma, belge tarama, ürün-barkod tanıma, sahne ön izleme, kişi tanıma, renk algılama, ışık algılama ve mesajlaşma platformları WhatsApp ve Bip dâhil tüm sosyal medya uygulamalarındaki görselleri işleme/ okuma/ betimleme” gibi birbirinden farklı işlemler yapılabiliyor. Tüm bu işlevlerin tek bir uygulamada toplanması sayesinde görme engellilerin hayatı büyük ölçüde kolaylaştırılıyor.

Dünyada ilk olarak 2017’de tanıtılan ve iOS işletim sistemi üzerinden ücretsiz olarak yüklenebilen akıllı uygulama, Türkiye’de bugüne dek ağırlıkla İngilizce seçeneğiyle kullanılıyordu. Bir süredir Türkçe dil seçeneği üzerinde çalışan Microsoft Türkiye, 3 Eylül Perşembe günü Seeing AI’nin Türkçe versiyonunu Apple Store’da erişime açtı. Bugüne kadar dünyada 20 milyonu aşkın işlem yapmak üzere kullanıldığı hesaplanan uygulama, Türkçe sürümüyle Türkiye’de çok daha fazla sayıda görme engelli tarafından kullanılabilecek.

Yapay zekâ üzerinden görsel tanıma ve betimleme teknolojisiyle çalışan Seeing AI uygulaması, görme engellilerin çevrelerindeki tüm görsel öğeleri ses yoluyla tanımasını sağlıyor. Kullanıcının telefonunda fotoğrafı bulunan veya uygulamaya önceden tanıtılan insanları direkt olarak algılayabilen Seeing AI; cihazın tanımadığı insanlarla ilgili olarak da yaş, cinsiyet, ırk ve duygu durumu tahminlemesi yapabiliyor.



Microsoft Türkiye Genel Müdür Vekili Murat Yılmaz, uygulamanın Türkçe sürümünü erişime açarak Türkiye’de çok daha fazla sayıda görme engelliye ulaşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Yılmaz, “Seeing AI, yapay zekâ ile engellilerin gündelik hayatına ne kadar büyük katkı sağlanabileceğini kanıtlayan bir uygulama. Bir süpermarkette ne satın aldığından emin olmak; ödeme adımında Türk lirasını tanıtarak alışverişi güvenle tamamlayabilmek; sokakta çevresindekileri algılayabilmek, görme engelli bir birey için son derece özgürleştirici deneyimler. Seeing AI uygulamasıyla kullanıcıların WhatsApp ve sosyal medyada paylaşılan metinleri okuması; görsellerin sesli betimlemesini dinlemesi dahi artık mümkün” diyerek uygulamanın engellilerin bireysel özgürlüklerine katkı sağladığına dikkat çekti.

Seeing AI uygulamasına 6 milyon ürün barkodu yüklendi

Türkiye’de bazı firmalar tüm ürünlerinin barkodlarını paylaşarak; GS1 Türkiye ise uygulamaya entegre olarak, görme engellilerin çok geniş yelpazede alışveriş yapmasını sağlayacak bir ürün platformunun oluşmasına katkı sağladı. Microsoft Türkiyeekibi, 5 ayda toplam 6 milyon ürünün barkodunu uygulamaya yükledi. Söz konusu markaların barkod katkısı sayesinde görme engelliler; gıda, ev bakımı, güzellik ve kişisel bakım, giyim, yapı gereçleri, teknoloji ürünleri gibi temel ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecek.

Türk lirası tanıma özelliğiyle alışveriş

Görme engellilerin nakit ödeme işlemlerini güvenle gerçekleştirebilmelerini hedefleyen Microsoft Türkiye, banknotların görselleriyle gerekli barkodları oluşturdu. Böylece uygulama Türk Lirasını tanır hale getirildi.