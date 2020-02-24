Yandex Haritalar, 'rota optimizasyonu' ürününü kullanıma sundu

2019 yılında sunduğu “Haritalar API Teknolojileri” hizmeti ile kurumların harita ihtiyaçlarına 360 derece çözümler getiren Yandex, şimdiye kadar sadece Rusya'da kullanılan Rota Optimizasyonu ürününü de Türkiye'ye getirdi.



Yeni nesil algoritma ile yüzde 100 otomatik planlama

Yandex, Rota Optimizasyonu ürünü ile lojistik firmalarının ve tedarik zinciri yönetimi yapan kurumların; trafik durumu, mesafe ya da taşınan malzeme gibi değişken koşullarda en verimli şekilde teslimat yapabilmesine yardımcı oluyor. Kurumlar, algoritması ve geniş servis altyapısı ile yüzde 100 otomatik planlama yapabilen Rota Optimizasyonu sayesinde, daha hızlı ve uygun maliyetli rotayı belirleme fırsatı buluyor.



Kurumların teslimat sürecinde yaşadığı sorunları dikkate alarak geliştirilen Rota Optimizasyonu ürünü, saha ekibine görevlerin en uygun şekilde dağıtılmasını sağlayarak, onlara en optimum dağıtım senaryosunu sunuyor. Kurumlar doğru planlama yapabilen Rota Optimizasyonu sayesinde, geç kalma riski yaşamadan teslimat sürecini tamamlıyor. 1000'den fazla siparişin rota planlaması manuel yapıldığında birkaç saat sürerken, bu süreç Rota Optimizasyonu ile 10-15 dakika alıyor.



Rusya’daki farklı sektörel örneklerde, taşıma giderlerinde yüzde 20'ye varan azalma ve genel olarak yüzde 10 tasarruf sağlandığı gözlemlendi. Tüm bunlarla birlikte, mesafenin ve maliyetin en aza indirilmesi sayesinde gecikmelerden kaynaklanan kayıplar da azaltıldı.