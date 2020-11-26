Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın bitki haritası çıkarıldı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım başkanlığındaki ekip, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin yamaç paraşütü yaptığı Babadağ'daki bitki çeşitliliğinin belirlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının (FTSO) desteklediği projeye Rıfat Özdemir ile Bülent Elmas da fotoğraflarıyla destek oldu. Fotoğraflanan bitkilerin, Ege Üniversitesi taksonomik araştırma ekibi tarafından bilimsel ve yöresel adları tespit edildi.

Bölgede 72'si endemik olmak üzere yaklaşık 500 tür bitkinin tespit edildiği çalışma, FTSO tarafından kitap haline getirildi.

EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, AA muhabirine, Türkiye'de 10 binden fazla bitki çeşidi bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 4 binin endemik olduğunu söyledi.

Fethiye ve Babadağ'ın turistik açıdan ülke için büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bölge aynı zamanda bitkisel çeşitlilik açısından da çok önemli bir noktamız. Ege Üniversitesi Botanik ekibi olarak alanda uzun yıllardır sık sık araştırma yapıyorduk. Rıfat Özdemir ile Bülent Elmas'ın bölgeden desteğiyle değerli bir çalışma ortaya çıktı." dedi.

Babadağ'da hemen her mevsim saha çalışması düzenlediklerine değinen Yıldırım, özellikle endemik bitkilerin zamanını kaçırmamaya çalıştıklarını aktardı.

"İlk kez karşılaştığımız türler de oldu"

Yıldırım, Babadağ'da yetişen bitkilerin toplu halde yer aldığı bir eserin ortaya konulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle turizm merkezlerinde insanlar çevrelerindeki doğal yapıyı da merak ediyor. Babadağ'ın bitkisel zenginliğini tanıttığımız kitabımız gerek farkındalık gerekse doğanın korunması açısından büyük işlev üstlenecek. İlk kez karşılaştığımız türler de oldu. Bunların içerisinde en sürpriz olanı ise Kaya Belumotu (Asperula serotina). Esas yayılış alanı Antalya ve Konya'da birkaç alanda genelde lokal yayılış göstermesine karşın Babadağ'da ilk kez tespit edildi. Alanda yaklaşık 500 civarında bitki türünü tespit ettik. Bunlardan 72'si endemik olarak karşımıza çıktı.

Babadağ, Türkiye'nin bitkisel çeşitliliğinin en önemli dağ serisi olan Torosların en batı ucudur. Gerek üzerinde barındırdığı bitki sayısı açısından, gerekse endemik tür bakımından 'sıcak nokta' tabiriyle bilinen önemli doğa alanlarından biridir."

Çakal nergizi (Sternbergia candida), Fethiye sümbülü (Scilla forbesii), Babadağ çiğdemi (Crocus babadaghensis), Baba boğadikeni (Eryngium babadaghensis), Babadağ civanperçemi (Achillea adenii), Babadeğneği (Asyneuma babadaghensis), Baba çançiçeği (Campanula koyuncui) ve Kaya feracesinin (Petrorhagia lycica) dünyada sadece Babadağ'da yetişen bitkiler olduğuna dikkati çeken Yıldırım, bölgede yetişen birçok bitkinin yöresel olarak şifa için kullanıldığını dile getirdi.

FTSO Başkanı Osman Çıralı da oda olarak Babadağ'daki endemik bitki türlerinin kaybolmaması, tahrip edilmemesi ve biyoçeşitliliğin korunması için mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Yamaç paraşütünde öne çıkan Babadağ'ın, biyolojik olarak da öneminin ortaya çıkarılmasından mutluluk duyduk." ifadesini kullandı.



