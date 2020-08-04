Xiaomi Redmi 9 Prime tanıtıldı! İşte dikkat çeken özellikleri

Xiaomi, yeni akıllı telefonu Redmi 9 Prime'ı duyurdu. 6.53 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, IPS LCD ekran yapısını kullanıyor. 1080x2340 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefon, Corning Gorilla Glass 3 cam teknolojisiyle korunuyor ve çizilmelere karşı daha dayanıklı bir yapıda bulunuyor.

Damla çentik tasarımla gelen telefonun ön kamerası 8 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor.

4 GB RAM ile gelen telefonun hem 64 GB hem de 128 GB dahili hafızalı modelleri bulunuyor. MediaTek Helio G80 işlemciden gücünü alan Redmi 9 Prime, grafik yongası olarak da Mali-G52 MC2'yi kullanıyor.



Telefonun arka yüzünde dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Bu kameraların hemen altında da parmak izi tarayıcısı bulunuyor. 12 MP çözünürlüğünde görüntü alan ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Üzerinde 3.5mm kulaklık yuvasına da yer veren Redmi 9 Prime, 5020 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor. Batarya konusunda hayli iddialı olan Redmi 9 Prime, şirketin iddiasına göre 2 güne kadar pil ömrü sunuyor.

microSD kart desteğine de sahip olan ürünün fiyatı ise 133 dolardan başlıyor.



