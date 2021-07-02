Xiaomi POCO F3 ve POCO X3 Pro incelemesi

Xiaomi deyince aklınıza ilk ne geliyor? Fiyat/performans telefonları, akıllı bileklikten akıllı süpürgeye, televizyondan akıllı saate geniş yelpazedeki Xiaomi’nin ekosistemi ve son olarak Türkiye’de üretime başlayan ve Avcılar’da açtığı fabrikayla Türkiye’ye verdiği önemi bir kez daha gösteren bir teknoloji devi…

Görüyorsunuz ya, Xiaomi ile ilgili söylenecek şey çok… Ancak bugünkü videomuzda Xiaomi’nin oldukça iddialı olan iki yeni akıllı telefon modeline yakından bakacağız. Biri Poco F3, ki bugüne kadar üretilen en iddialı Poco serisi telefon modeli oluyor kendisi. Diğeri de Poco X3 Pro…



Önce Poco F3 ile başlayalım. Poco X3 Pro ile kıyaslandığında daha hafif bir yapıda. 196 gram ağırlığındaki Poco F3’ün elimde tuttuğum modeli Night Black yani gece siyahı renkli modeli. Cihazın bir de okyanus mavisi de denilen renkli modeli var ki o da bence oldukça güzel.

Oldukça sağlam bir telefon var elimde. Zaten elinize aldığınızda da bunu hissediyorsunuz. Cihazın ön ve arka yüzü Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor. Çerçeveleri plastik ama oldukça sağlam bir yapıda olduğunu söyleyebilirim.



Telefonun alt kısmında hoparlör çıkışı, USB Type-C girişi ve SIM kart yuvasını görüyoruz. Sağ kısmında ses açma/kapama ve güç tuşu yer alıyor. Güç tuşu demişken elbette bu tuş aynı zamanda parmak izi tarayıcısı olarak da görev alıyor ve oldukça hızlı çalışıyor. Maskeyle dolaştığımız ortamlarda yüz tanıma teknolojisi yerine parmak izi tarayıcısının çok daha kullanışlı olduğu bir gerçek.

Poco F3 modelinin aksine bu cihazda microSD kart desteği yok. Bunu da belirtelim.

Gelelim cihazın ekranına. 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranımız var. Görüntüler capcanlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 120 Hz ekran yenileme hızı sunan ve 360 Hz dokunmatik örneklem hızı ile oyun oynarken ve içerikleri görüntülerken oldukça yüksek bir performans gösteren Poco F3, bence sadece ekranıyla bile rakiplerine soğuk terler döktürecek bir telefon olmuş.



Bizim işimiz sürekli ekranla olduğuna göre, buradaki kalite ve yüksek performans da hayati önem taşıyor. Poco F3 bu açıdan başarılı bir model. Qualcomm Snapdragon 870G işlemciden gücünü almasından dolayı da en zorlu oyunların üstesinden rahatça geliyor. 3.2GHz hızında ana çekirdek ve 7nm süreciyle üretilmiş gelişmiş 5G işlemci ile birlikte Poco F3, bugüne kadar geliştirilen en güçlü ve en hızlı Poco telefon olma özelliğine sahip.

Bu güçlü işlemci bir yana, 120 Hz ekran yenileme hızı ile birlikte 360 Hz’lik dokunmatik hassasiyeti de PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunları oynarken farkını ortaya koyuyor. Muhteşem grafikler ve akıcı bir oyun deneyimi…

HDR10 desteği de bu telefonda mevcut. Böylece 1300 nit ekran parlaklık seviyesine de çıkabilen bir telefondan söz ediyoruz.



Ekranla ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Poco F3, özellikle de sadece ekranıyla bile kullanıcıların fazlasıyla ilgisini çekecek bir telefon olmuş.

Poco F3, ses performansıyla da başarılı. Dolby Atmos sertifikasına sahip olan çift hoparlörü ile gerçekçi surround ses deneyimi sunuyor. Oyun oynarken, film ya da dizi izlerken ses performansı kesinlikle tatmin ediyor.

LBDDR5 RAM teknolojisini kullanan F3, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ile birlikte geliyor. Bu telefonun ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip modeli de mevcut. Bu kullandığım ise Poco F3’ün 128 GB’lık modeli. Videonun başında da belirttiğim gibi microSD kart desteği bu cihazda yok. Olsaymış kesinlikle iyi olurmuş. Ama şu da var: 128 GB dahili hafıza da günümüz koşullarında birçok kullanıcı için yeterli bir kapasite.

Depolamadan bahsetmişken burada kullanılan UFS 3.1 teknolojisinden de bahsedelim. Bu teknoloji sayesinde çoklu görevlerde yüksek hıza ulaşabiliyorsunuz. Aktarım hızı artıyor, uygulamalar daha hızlı açılıyor, oyun yükleme süreleri de kısalıyor.

Peki Poco F3, kamera tarafından neler sunuyor? Cihazın arka yüzünde üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Gelişmiş yapay zeka özelliği ile birlikte gelen F3, 48 MP çözünürlüğünde ana kameraya ve beraberinde 8 MP ultra geniş açılı kamera ile 5 megapiksel telemakro kamera ile geliyor.



Özel kamera modları da önemli bir nokta. Bu modlar ile çektiğiniz görüntülere renk katabilirsiniz. Vlogger’ların hoşuna fazlasıyla gidecek.

Kamera tarafına baktığımızda dörtlü kamera gibi görünse de aslında bunlardan biri dahili mikrofon. Bu sayede Poco F3, 360 derece mikrofon deneyimi sunuyor. Alt, üst ve kamera tarafında yer alan mikrofonlar ile birlikte cihaz sesleri her açıdan çok daha iyi alıyor. Böylece arka plan gürültüsünü azaltabilir, panoramik surround ses kaydı yapabilir ve kamera kaydı sırasında ses yakınlaştırma dahi yapabilirsiniz.

Video tarafına geldiğimizde ise Poco F3’ün 4K video çekimi yapabildiğini söyleyelim.

Ön yüzdeki kamera ile ise 20 MP kamera bulunuyor ancak bu kamera Full HD video kaydı yapabiliyor. Bunu da belirtmiş olalım.

Bu cihazın bir önemli özelliği de batarya tarafında kendini gösteriyor. İnce ve hafif bir telefon olmasına rağmen Poco F3, 4520 mAh kapasiteli bir bataryadan enerjisini alıyor. Bu büyük pil ile uzun saatler kullanıcılar şarj ihtiyacına girmezken, telefonun kutusundan çıkan 33W şarj aleti de telefonun oldukça hızlı bir şekilde şarj olabilmesini sağlıyor. Böylece telefonunuzu yaklaşık bir saat gibi bir sürede yüzde 0’dan yüzde 100’e şarj edebiliyorsunuz.

Poco F3 ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi isterseniz Poco X3 Pro’ya geçelim ve dikkatimizi çeken özelliklerinden biraz bahsedelim.

POCO X3 PRO

Poco X3 Pro, Poco F3’e göre daha ağır bir telefon. Elinize aldığınızda da bu ağırlığı hissetmemek mümkün değil. (215 gram) Elbette cihazın bataryası da yüksek bir kapasiteye sahip. 5160 mAh kapasiteli batarya kullanan X3 Pro’nun bataryası yüzde 100’deyse 18 saate kadar video izleme olanağı sunuyor. Oldukça uzun bir süre kesinlikle.

Tabii uzun batarya ömrü bir yana telefonun kutusundan çıkan 33W şarj adaptörü de hızlı şarj imkanı sunuyor. Öyle ki, telefonunuzun pili tamamen tükendiğinde sadece 30 dakika şarj ederseniz yüzde 59 doluluk oranına ulaşıyorsunuz. Bir saat beklerseniz de telefonu tam şarj edebilirsiniz.



Tasarımına bakacak olursak da alt kısımda USB Type-C girişi, 3.5 mm kulaklık yuvası ve hoparlör ızgarası ve dahili mikrofonu görüyoruz. Sol kısımda SIM kart yuvası, sağ tarafta ise ses açma/kapama tuşları ile birlikte güç tuşu bulunuyor. Güç tuşu aynı zamanda parmak izi tarayıcı olarak da çalışıyor ve oldukça hızlı çalışıyor. F3’ten farklı olarak bu cihazda microSD kart desteği var.

SIM kart tepsisine bakalım. İstersek çift SIM kart kullanabiliyoruz, istersek de tek SIM kart ile birlikte microSD kartı da Poco X3 Pro’ya ekleyebilirsiniz. Böylece 1 TB’a kadar toplam hafızayı artırabiliyorsunuz.

LPDDR4X RAM teknolojisini kullanan telefonun iki sürümü bulunuyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ya da 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan modellerden birini satın alabilirsiniz.

Cihazın ekranı da oldukça başarılı. 6.67 inç FHD+ çözünürlüğünde büyük bir ekrana sahip olan X3 Pro, 120 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. F3 için söylediklerim X3 Pro için de geçerli. Akıcı bir kullanıcı deneyimi için 120 Hz yenileme hızı artık olmazsa olmaz bir özellik. Cihazın dokunma hassasiyeti ise 240 Hz. Bu özellik de oyun oynarken size avantaj sağlıyor.



X3 Pro’nun sevdiğim bir başka özelliği de UFS 3.1 teknolojisini destekliyor olması. Yani cihazın okuma ve yazma performansı oldukça iyi.

Qualcomm’un 7 nm mimarisina sahip Snapdragon 860 işlemcisinden gücünü alan X3 Pro, özel bir soğutma sistemi kullanıyor. Soğutma sistemi, kesinlikle bu cihazın en önemli özelliklerinden biri. Cihazın içerisinde özel bir Sıvı Soğutma Teknolojisi kullanılıyor ve bu teknoloji işlemcinin ısısını 6 dereceye kadar düşürürken, genişletilmiş bakır ısı borusunu ve birden fazla grafit katmanını bir araya getiriyor. Böylece yüksek performans gerektiren oyun ve uygulamalarla ne kadar zaman geçirirseniz geçirin, aşırı ısınma sorunu yaşamıyorsunuz.

Güçlü işlemci ve etkin bir soğutma sistemi ile birlikte X3 Pro oyun deneyimini de daha keyifli bir hale getiriyor. En zorlu oyunları, muhteşem grafikler eşliğinde akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz.



Poco X3 Pro, güçlü donanım özellikleriyle birlikte sağlam bir kasaya da sahip. Corning Gorilla Glass 6 ile darbelere karşı oldukça dayanıklı bir yapıda olan X3 Pro, IP53 sertifikasına sahip ve toza, su sıçramalarına karşı da dayanıklı.

X3 Pro, kamera performansıyla da öne çıkan bir telefon. 48 MP çözünürlüğünde görüntü alan ana kamera, f 1.79 diyafram açıklığına sahip. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor.

Arkadaki kameralarla 4K 30 fps’ye kadar video kaydı yapabilmek de mümkün. Full HD olarak da 60 FPS’e kadar video çekebilirsiniz. X3 Pro’nun ön kamerası ise 20 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Bu kamera ile de FHD 30 fps video kaydı alabiliyoruz.

Gelelim X3 Pro’nun desteklediği bağlantı teknolojilerine… X3 Pro, F3 gibi NFC teknolojisini kullanıyor. Ayrıca kızılötesi bağlantı, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 desteği de sunuluyor.

SONUÇ

Son olarak önemli bir hatırlatma da yapayım: 16 Ağustos 2022 tarihine kadar Xiaomi Türkiye garantili POCO F3 ve POCO X3 Pro satın alan kullanıcılar fatura tarihinden itibaren ilk 6 ay içinde 1 kez ücretsiz ekran koruma garantisinden faydalanabilecekler.

Detaylar için mi.com/tr/service/support adresini ziyaret edebilirsiniz.









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