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Teknoloji
Haber Giriş: 27.07.2020 - 08:50,Son Güncelleme:

Xiaomi Mi TV Stick'in Türkiye fiyatı düştü

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Mi TV Stick'in Türkiye fiyatı düştü
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Xiaomi'nin televizyonları akıllandıran aparatı Xiaomi Mi TV Stick, Türkiye'de satışa sunulmasının üzerinden çok geçmeden indirimli fiyat üzerinden satılmaya başladı.

Xiaomi, ilk etapta Xiaomi Mi TV Stick isimli ürününü 319 TL'den satışa sunmuştu. Ancak kısa bir süre sonra ürün özelinde bir indirim yapılırken, yeni fiyat 289 TL oldu.

Xiaomi, Mi Box S modeline alternatif olarak geliştirdiği yeni ürünü Mi TV Stick’i Türkiye'ye getirdi. Cebe sığan boyutlardaki Mi TV Stick (yaklaşık minik bir USB hafıza boyunda); Android TVTM, Dolby ve DTS çevresel ses desteği, bütünleşik Google Asistan ve Chromecast ile uyumlu çalışıyor.

Xiaomi Mi TV Stickin Türkiye fiyatı düştü

Dört çekirdekli işlemciden gücünü alan üründe 1 GB RAM yer alırken, 8 GB depolama hafızasına sahip.

Mi TV Stick, Google Asistan, Netflix ve Prime Video arası geçişi akıcı hale getiren özel tuşlara sahip Bluetooth uzaktan kumandayla geliyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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