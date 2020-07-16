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Teknoloji
Haber Giriş: 16.07.2020 - 10:54,Son Güncelleme:

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic tanıtıldı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic tanıtıldı
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Xiaomi'nin yeni kablosuz kulaklığı Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic tanıtıldı. Çevresel gürültü engelleme özelliğiyle dikkat çeken ürünün dış yüzeyi de dokunmatik panelden oluşuyor.

14.2mm ses sürücüleriyle donatılan ve bu nedenle yüksek ses kalitesiyle öne çıkan Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, üzerinde çift mikrofon bulundurduğu için çevresel gürültüyü de engelleyebiliyor. Bu özellik, telefon görüşmesi yaparken sesin karşı tarafa daha berrak bir şekilde iletilebilmesini sağlıyor.

Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ve otomatik olarak telefon ve tabletle bağlanabilen ürün, aynı zamanda kulaktan çıkarıldığında da otomatik olarak kapanıyor. Dış kısmında bulunan dokunmatik yüzey ise kulaklığın kontrolüne imkan tanıyor.

Tek şarjla 5 saate kadar batarya ömrü sunan Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, şarj kılıfı ile birlikte ise 15 saat ile batarya ömrüne sahip oluyor. USB Type-C arabirimiyle şarj olan ürünün belirlenne fiyatı ise 40 euro.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic'in Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belirsiz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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