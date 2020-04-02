Xiaomi Mi Band 5 nasıl olacak? Ne zaman satışa çıkacak?

Xiaomi'nin düşük fiyatlarla dünya genelinde satışa sunduğu Mi Band serisine yeni bir halka daha ekleniyor. Mi Band 5 adıyla gelmesi beklenen yeni akıllı bileklik, 1.2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak ve AMOLED ekran kullanacak. Diğer yandan cihaz, Mi Band 4'e kıyasla daha büyük bir ekranla da gelebilir.

Cihazın diğer teknik özellikleri bilinmezken, Xiaomi'nin yeni bilekliğini 3 Nisan tarihinde (yarın) Xiaomi Smart Inn Mi Fan Festival kapsamında duyurabileceği konuşuluyor.



XIAOMI MI BAND 4 HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

Halihazırda satışta olan Mi Band 4'ün özellikleri ise şöyle: 0.95 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve 120x120 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihaz, AMOLED ekran kullanıyor. Ürün, nabız ölçümü yapabilirken, uyku takibini de mümkün kılıyor. 50 metre derinliğe kadar su geçirmeyen Mi Band 4, Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor ve ayrıca tek şarj ile 20 güne kadar batarya ömrü sunuyor.



