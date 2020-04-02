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Teknoloji
Haber Giriş: 02.04.2020 - 08:14,Son Güncelleme:/

Xiaomi Mi Band 5 nasıl olacak? Ne zaman satışa çıkacak?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Mi Band 5 nasıl olacak? Ne zaman satışa çıkacak?
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin popüler akıllı bileklik serisi Mi Band'a bir yeni üye daha ekleniyor. Peki Xiaomi Mi Band 5 ne zaman satışa çıkacak? Özellikleri nasıl olacak?

Xiaomi'nin düşük fiyatlarla dünya genelinde satışa sunduğu Mi Band serisine yeni bir halka daha ekleniyor. Mi Band 5 adıyla gelmesi beklenen yeni akıllı bileklik, 1.2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak ve AMOLED ekran kullanacak. Diğer yandan cihaz, Mi Band 4'e kıyasla daha büyük bir ekranla da gelebilir.

Cihazın diğer teknik özellikleri bilinmezken, Xiaomi'nin yeni bilekliğini 3 Nisan tarihinde (yarın) Xiaomi Smart Inn Mi Fan Festival kapsamında duyurabileceği konuşuluyor.

Xiaomi Mi Band 5 nasıl olacak Ne zaman satışa çıkacak

XIAOMI MI BAND 4 HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

Halihazırda satışta olan Mi Band 4'ün özellikleri ise şöyle: 0.95 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve 120x120 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihaz, AMOLED ekran kullanıyor. Ürün, nabız ölçümü yapabilirken, uyku takibini de mümkün kılıyor. 50 metre derinliğe kadar su geçirmeyen Mi Band 4, Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor ve ayrıca tek şarj ile 20 güne kadar batarya ömrü sunuyor.

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konuştuk. (Sponsorlu içerik)
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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