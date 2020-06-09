Xiaomi Mi Band 5 işte böyle görünüyor

Satışları günbegün artan akıllı bileklikler söz konusu olduğunda öne çıkan markalardan biri olan Xiaomi, Mi Band 5 serisiyle geliyor. Yayınlanan resmi görüntülere bakıldığında ise Mi Band 5'in tasarımı tamamen ortaya çıkmış durumda.

Kırmızı, mavi, siyah ve sarı olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle gelen ürün, önceki modellere kıyasla daha büyük bir ekrana sahip olacak. Mi Band 5 ile pek çok yeni özellik de gelecek. Örneğin kamera kontrolü özelliğiyle akıllı bilekliğinizi denklanşör olarak kullanabileceksiniz.

Diğer yandan birçok yeni spor modunun da yer alacağı Mi Band 5, iki dahili analog kadranı da saat arayüzleri arasında bir seçenek olarak sunacak.

Kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçebilecek olan ürün, adet döngüsü izleme, 1.2 inç ekran ve NFC desteğine de sahip.

Ürünün fiyatının yaklaşık 25 dolar olması bekleniyor.