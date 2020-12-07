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Teknoloji
Haber Giriş: 07.12.2020 - 09:52 | Son Güncelleme:

Xiaomi Mi 11'in arka yüzü işte böyle görünüyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Mi 11'in arka yüzü işte böyle görünüyor
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 11 ile çok yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak. Telefonun arka yüzüne ait ilk görüntü de internette yayınlandı.

Mi 11'e ait ilk görsel yayınlandı. Cihazın arka yüzünü gösteren görselde kamera kurulumundaki farklılık dikkat çekiyor. Mi 11 Pro’da ise aynı modülde daha fazla kamera ya da daha büyük / farklı bir arka kamera modülü olabilir yorumları geliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Xiaomi, yeni nesil akıllı telefonları için son hazırlıklarını yapıyor. Xiami Mi 11 ve Mi 11 Pro adıyla satışa sunulması beklenen yeni telefonların henüz tasarımının ve özelliklerinin nasıl olacağı netleşmiş değil.

120 Hz ekran yenileme hızıyla gelmesi beklenen yeni telefonlar, arka yüzünde 50 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ana kameraya sahip olacak. M11'in işlemci tarafında Snapdragon 875'ten gücünü alması beklenirken, düz bir tasarım yerine daha kavisli bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

Pro olan modelde QHD+ çözünürlük desteklenirken, Mi 10'da olduğu gibi 120 Hz yenileme hızı bu cihazda da yer alacak.

Arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunan ve 30x Zoom yapabilmesi beklenen yeni telefonların Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Ancak cihazların fiyatlarının 8 bin TL'den başlaması bekleniyor.

Telefonlar Ocak ayında duyurulacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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