Xiaomi Mi 10T Pro incelemesi

Öncelikle Mi 10T Pro'nun iki farklı modelde geldiği söyleyelim. 128 GB ve 256 GB dahili hafıza seçenekleriyle gelen telefon, kullanıcıların da ilgisini çekiyor. Çünkü Mi 10T Pro gerçekten de rekabetçi bir fiyatla Türkiye'de satılıyor. Bu arada her iki modelde de 8 GB RAM bulunduğunu belirtelim.

Peki uygun fiyatla gelen Mi 10T Pro, nasıl özelliklere sahip? Önce tasarımından başlayalım. Siyah, mavi ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor, bendeki de gri modeli.

Telefonun yan çerçeveleri metal, önü ve arkası da camla kaplı. Cam demişken Mi 10T Pro’nun ekranının Corning Gorilla Glass 5 ile korunduğunu da belirtelim.



Telefonun ön yüzüne baktığımızda sol üst köşede ön kamerayı görüyoruz. Arka yüzünde ise üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Telefonun alt kısmında USB Type-C girişi ve SIM kart yuvası yer alıyor. Mi 10T Pro’nun öne çıkan bir özelliği de tam bu noktada aslında: Burada gördüğünüz hoparlör ızgarasıyla birlikte telefonun ahize bölümünde de hoparlörümüz var. Mi 10T Pro, böylece stereo hoparlör desteğine de kavuşmuş oluyor.

Bu arada telefonun üst kısmında kızıl ötesi sensörü de var. Hala bu özelliği kullananlar olduğu için Xiaomi bu sensöre de telefonunda yer vermiş.

Gelelim parmak izi sensörüne. Mi 10T Pro’nun parmak izi sensörü hemen telefonun sağ kenar kısmında konumlandırılmış. Sensör gerçekten de oldukça hızlı ve ekran kilidinin açılması çok kısa sürüyor.

9.3 mm kalınlığında olan Mi 10T Pro, yaklaşık 218 gram ağırlığa sahip.



Mi 10T Pro’nun en iddialı olduğu noktalardan biri HDR 10+ destekli ekranı. IPS LCD panele sahip olan telefon, 144 Hz ekran yenileme hızına sahip. Gerçekten de müthiş. Adaptif ekranı sayesinde tazeleme hızını otomatik olarak değiştirmesi ve pil tasarrufu sağlaması da çok önemli bir özellik.

Peki bu ne demek? İzlediğiniz içeriğe göre ekran yenileme hızının otomatik olarak değişmesi demek. İzlediğiniz içeriğe göre ekran yenileme hızını 30 seviyesine kadar düşürebilen Mi 10T Pro, örneğin oyun oynarken bu seviyeyi daha yukarı çekebilen özel bir ekran teknolojisi kullanıyor.

Telefonu kullanırken her zaman ekran yenileme hızının çok yüksek olması gerekmiyor. Bunun otomatik ayarlanması oldukça önemli. Ekran yenileme hızı ne kadar yüksekteyse o kadar daha fazla pilin enerjisini tükettiğinden bu özellik müthiş bir çözüm olmuş.



Ekran parlaklık seviyesi ise 650 nite ulaşıyor. Günlük kullanımlar için gayet yeterli.

Mi 10T Pro’nun ekranıyla ilgili bir başka önemli nokta da daha fazla ekranı kişiselleştirebiliyor olmamız. Ekran ayarlarına girerek buradan Renk Şeması’na girip Otomatik, Doygun, Orijinal İçerik ve Gelişmiş ayarlar adı altında dört seçenekle karşılaşıyoruz.

Burada gelişmiş ayarlara girdiğimizde orijinal, P3, sRGB gibi farklı ekran modlarını görüyoruz. Renklerin gösterimini değiştirmesinden dolayı telefonu kullananların mutlaka bu ayarlara göz atmasını ve kendi zevklerine göre bu ayarları değiştirmesini tavsiye ediyorum.

Mi 10T Pro, üst seviye telefonlarda bulunan özellikleri 6 bin TL’nin altında bir fiyatla kullanıcılara sunan bir telefon. Bu nedenle de büyük ilgi görüyor. Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alan Mi 10T Pro, 8 GB RAM’le geliyor. Diğer telefonlara baktığımızda bu özellikleri daha yüksek fiyatlı telefon modellerinde görebiliyoruz.



Mi 10T Pro’nun hem 128 GB hem de 256 GB dahili hafızayla geldiğini söylemiştik. Burada önemli bir nokta da depolama tarafında UFS 3.1 teknolojisi kullanılıyor. Bu da dahili depolama alanının veri aktarım hızının oldukça hızlı olduğu anlamına geliyor.

KAMERA

Mi 10T Pro’nun arka yüzünde üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ana kameramız 108 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, 1.7 diyafram değerine sahip. Kameramız aynı zamanda optik imaj sabitleyici özelliğine de sahip.

Ana kamerayla birlikte 13 MP ultra geniş açılı bir kameramız da var. Bu kamera ile 123 derecelik geniş bir açıya ulaşabiliyoruz.

Üçüncü olarak da Mi 10T Pro’nun 5 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir makro kamerası var.



Video tarafına gelelim şimdi de. Mi 10T Pro ile 4K 60 FPS ve 8K 30 FPS görüntü kaydı alabiliyoruz.

BATARYA

Telefonun batarya ömrüne gelelim. 5000 mAh kapasiteli bir bataryadan enerjisini alan Mi 10T Pro, kutu içeriğinden çıkan 33W hızlı şarj adaptörü ile şarj ettiğinizde yüzde 0’dan yüzde 100’e yaklaşık 60 dakika beklemeniz yeterli.

BAĞLANTI

Mi 10T Pro, günümüz bağlantı teknolojilerini takip eden ve kullanıcıların ihtiyacını gören bir telefon. Wi-Fi 6, NFC, ve daha önce bahsettiğimiz gibi Kızıl Ötesi Sensör var.

SONUÇ

Mi 10T Pro, tüm bu özellikleriyle ortalama 5999 TL’den Türkiye’de satılıyor. Eğer fotoğraf ve video çekim kalitesi sizin için önemliyse, telefonunuzda oyun oynamayı seviyorsanız, 144 Hz ekran yenileme hızı sunan ve adaptif yapıda olan Mi 10T Pro, mutlaka seçeneklerinizin arasında olmalı.