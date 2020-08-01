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Teknoloji
Haber Giriş: 01.08.2020 - 11:10,Son Güncelleme:

Xiaomi Black Shark 3S tanıtıldı: Özellikleri nasıl?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xiaomi Black Shark 3S tanıtıldı: Özellikleri nasıl?
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Xiaomi, oyunculara yönelik yeni akıllı telefonu Xiaomi Black Shark 3S'i duyurdu. Peki telefon hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Fiyatı belli oldu mu?

Xiaomi, sadece fiyat/performans telefonlar üretmekle kalmıyor, aynı zamanda oyunculara yönelik özel telefonlarıyla da dikkat çekiyor. Şirket, bu kapsamda yeni oyuncu telefonu Black Shark 3S'i duyurdu.

6.67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 120 Hz ekran yenileme oranına sahip. Diğer yandan AMOLED ekran kullanan üründe Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisi yer alıyor. 12 GB RA ve 256 GB dahili hafızasıyla kutusundan çıkan üründe 4729 mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

Xiaomi Black Shark 3S tanıtıldı: Özellikleri nasıl

Cihazın ön yüzünde 20 MP kamera yer alırken, arka yüzünde ise 64 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP derinlik sensörü bulunuyor.

Android 10 işletim sistemi altında çalışan Xiaımi Black Shark 3S'in fiyatı ise 484 euro oldu. Donanım özelliklerine bakıldığında fiyatı uygun görünen telefonun Türkiye'ye gelmesi şimdilik beklenmiyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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