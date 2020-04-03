Xiaomi, 2019 yılını 29 milyar dolar gelirle tamamladı

2019'un dördüncü çeyreğinde, Xiaomi’nin toplam geliri %27,1 artışla 56,5 milyar RMB’ye ulaştı. Düzeltilmiş net kar da yıllık bazda %26,5 artarak 2,3 milyar RMB oldu.

2019 Finansal Verileri;

Toplam gelir yıllık bazda pazar ortalamasının üzerine çıkarak, %17,7 artışla 205,84 milyar RMB oldu

Yıllık brüt kar %28,7 artışla 28.55 milyar RMB oldu

IFRS dışı düzeltilmiş yıllık net kar, %34,8 artışla 11,53 milyar RMB oldu

Hisse başına kazanç 0.0423 RMB oldu.

Toplam nakit kaynak miktarı 66 milyar RMB olarak gerçekleşti.

2019 Dördüncü Çeyrek Verileri;

+%27,1 YoY ile yılın en yüksek performanslı çeyreği olan dördüncü çeyrekte şirket tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşılarak 56,47 milyar RMB gelir elde edildi.

Brüt kar, + %38,5’lik YoY ile 7,84 milyar RMB oldu.

IFRS dışı düzeltilmiş net kar, + %26,5 YoY ile 2,34 milyar RMB oldu.

Xiaomi kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lei Jun, “Çin-ABD ticaret savaşı ve küresel ekonomik krizden kaynaklanan sert esen rüzgârlara rağmen, Xiaomi övgüye değer bir sonuç dizisiyle bu yılı sonlandırdı. 2019'da gelirimiz ilk kez 200 milyar RMB'yi aştı. Aynı zamanda birçok mihenk taşı olaya da tanıklık ettik. Xiaomi ve Redmi olarak iki ayrı marka stratejisinin tek çatı altında başarılı bir şekilde başlattık ve yıl boyunca bu başarıyı sürdürdük. Stratejik yol haritamız olarak '5G + AIoT' doğrulamalarıyla ilerledik, Fortune Global 500 ve BrandZ'in En Değerli 100 Global Markası arasında yerimizi aldık” dedi.

Lei Jun, “Tüm dünya hala COVID-19'un karanlık gölgeleri altındayken, bu ekonomik “siyah kuğu” üzerinde herkesle verimli bir şekilde işbirliği içinde olmaya odaklandık. Xiaomi'de, uzun vadeli iş başarımızın teknolojik yeniliklerle desteklendiğine inanıyoruz ve bu amaçla, önümüzdeki beş yıl içinde 50 milyar RMB yatırım yapmayı planlıyoruz. Markamız, büyümek için teknolojik yeniliklere ve Mi Fan üssümüzdeki kullanıcı deneyimine odaklanıyor. Dünyanın dört bir yanında yaşamları birleştirmek ve geliştirmek için teknolojiyi kullanmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

2019'da Xiaomi’nin akıllı telefonlar segmentinden elde ettiği gelir, yıllık %7,3 artışla 122,1 milyar RMB'ye ulaştı. 2019'un dördüncü çeyreğinde, akıllı telefonlar segmentinin geliri yıllık %22,8 artışla 30,8 milyar RMB oldu.

Xiaomi 2019’da toplam 124,6 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Dördüncü çeyrekte sevkiyatlar, yıllık %30,5 artışla yaklaşık 32,6 milyon adete ulaştı. Canalys'e göre, 2019'un dördüncü çeyreğinde ilk beş akıllı telefon şirketi arasında, yıldan yıla en yüksek akıllı telefon sevkiyat büyümesini gerçekleştiren şirket Xiaomi oldu.

Ocak 2019'da, Xiaomi ve Redmi iki bağımsız marka olmak üzere ayrıldı. Çift markalı telefon stratejisi yıl boyunca başarılı bir şekilde ilerledi. R

Canalys’e göre, Redmi Note 7, 2019 yılında Çinli şirketler tarafından yapılan tüm modeller arasında en çok satan akıllı telefon modeli oldu. Aralık 2019’da Redmi, ilk 5G akıllı telefonu Redmi K30 5G'yi, geniş toplulukların 5G teknolojisine hızlı bir şekilde adapte olması adına 1999 RMB 'den başlayan fiyatlarla piyasaya sürdü.

Öte yandan Xiaomi markası ise öncü ileri teknolojilere odaklanarak, premium akıllı telefonlar segmentinde kendine sağlam bir yer edindi. Şubat 2020'de modellerinin amiral gemileri olan Mi 10 ve Mi 10 Pro'yu piyasaya sürdü. Mi 10 Pro, kamera, video ve fotoğraf performansı açısından DXOMARK'tan en yüksek puanları aldı.

2019 yılında, Grup’un akıllı telefonlarının ortalama satış fiyatı (“ASP”) geçen yıla göre %2,2 arttı ve bu segmentin brüt marjı 2018'de %6,2'den, %7,2'ye yükseldi. 2020 yılında Xiaomi, 5G akıllı telefonların geliştirilmesine odaklanmaya devam ederken daha fazla ASP genişlemesine yol açacak premium akıllı telefonlar segmentindeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) GİTTİKÇE GÜÇLENİYOR

2019’da Xiaomi, ilk kez “Akıllı Telefon + AIoT” olmak üzere çift motor stratejisini uyguladı. Geçtiğimiz yıl, Xiaomi’nin IoT ve yaşam tarzı ürünleri segmentindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %41,7 artışla 62,1 milyar RMB oldu ve toplam gelirin %30’unu oluşturdu. 2018'de bu oran %25'ti. 2019'un dördüncü çeyreğinde ise yıllık gelir %30,5 artışla 19,5 milyar RMB oldu.

Geçtiğimiz yıl, Çin’de Xiaomi akıllı TV gönderileri yıllık 10 milyon üniteyi aştı. Global TV sevkiyatları ise yıllık %51,9 artışla 12,8 milyon adede ulaştı. AVC'ye göre, Xiaomi TV’nin Çin anakara sınırları içerisindeki sevkiyatları, 2019'da dünya çapında beşinci sırada yer aldı. Dünyanın önde gelen tüketici IoT platformlarından biri olan Xiaomi, IoT kullanıcı tabanını genişletmeye devam etti. 31 Aralık 2019 itibariyle, IoT platformundaki bağlı IoT cihazlarının (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) sayısı, yıllık %55,6 artışla 234,8 milyon adede ulaştı.

Toplam gelirin yarısına yakını denizaşırı pazarlardan

2019'da Xiaomi’nin denizaşırı pazarlardan elde ettiği yıllık gelir %30,4 artışla 91,2 milyar RMB oldu. Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde, deniz aşırı yıllık gelir %40,7 artışla 26,4 milyar RMB'ye ulaşarak toplam gelirin %46,8'ini oluşturdu. Şu anda, Xiaomi ürünleri dünya çapında 90'dan fazla ülke ve bölgede satışa sunuluyor. Canalys'e göre, Xiaomi’nin akıllı telefon sevkiyatları 2019 yılında 45 ülke ve bölge ile ilk beşin içerisinde yer aldı.

IDC'ye göre, Xiaomi 2019'un dördüncü çeyreğinde, üst üste on çeyrek sevkiyatla Hindistan'ın en büyük akıllı telefon markası oldu ve yaklaşık %28,7'lik bir pazar payı elde etti.

Batı Avrupa'da ise Xiaomi pazar payını genişletmeye devam etti. Canalys'e göre, bölgedeki Xiaomi akıllı telefon sevkiyatı 2019'un dördüncü çeyreğinde yıllık %115,4 büyüdü. İspanya, Fransa ve İtalya'daki akıllı telefon sevkiyatları sırasıyla %65,7, %69,9 ve %206,2 arttı.

2019’da Xiaomi’nin denizaşırı IoT geliri, akıllı TV'ler, bileklikler, TWS kulaklıklar ve elektrikli scooterlar gibi çok satan IoT ürünleri sayesinde hızla arttı.

Toplam gelire katkı sağlayan çeşitlendirilmiş internet hizmetleri

2019'da Xiaomi’nin İnternet Hizmetinden elde ettiği gelir, yıllık %24,4 artışla 19,8 milyar RMB seviyesine ulaştı. Dördüncü çeyrekte, yıllık gelir %41,1 artışla 5,7 milyar RMB oldu. Aralık 2019'da, MIUI'nin aylık global aktif kullanıcıları (“MAU”) bir önceki yıla göre % 27.9 artışla 109 milyon seviyesinde ulaştı.

Xiaomi, İnternet Hizmetleri için gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye devam etti. 2019'un dördüncü çeyreğinde, Çin anakarasındaki akıllı telefonlarındaki reklam ve oyun gelirlerinin dışındaki (Youpin e-ticaret, fintech, TV internet hizmetleri ve denizaşırı internet hizmetlerinden üretilenler dahil) İnternet Hizmetleri geliri yıllık bazda %112,6 arttı ve toplam internet hizmetleri gelirinin %43'ünü oluşturarak internet sisteminin büyümesini sağladı.

Dördüncü çeyrekte, reklam geliri ve oyun geliri, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %17,8 ve %44,4 artışla 3 milyar RMB ve 874,4 milyon RMB oldu.

Covid-19 Salgınının Etkisi

2020'nin başlarında, COVID-19 salgını dünyaya yayıldı, Xiaomi de bu durumdan olumsuz etkilenen markalar arasında yerini aldı. Şubat ve Mart ayında üretim kısa süreli de olsa sekteye uğradı. Fakat buna rağmen bu aylardan itibaren üretim kapasitesi, normal seviyelerin %80 ila 90'ına ulaştı.

Xiaomi salgının zirveye ulaştığı dönemde mağaza içi insan trafiğini azaltmak için Çin’deki Mi Store’ları kapattı veya çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Bu dönemde offline satışlarda düşüş yaşandı fakat marka, online kanallardaki avantajlı konumu sayesinde bu durumdan fazla etkilenmedi. Xiaomi güçlü küresel pozisyonu ve yeni pazarlardaki istikrarlı yayılımı ile uzun vadeli denizaşırı projeksiyonlarına ilişkin olumlu pozisyonunu korumaya devam ediyor. Tüketicilerin evlerinde kaldığı bu dönemde Xiaomi’nin video ve çevrimiçi oyunlar gibi internet hizmetlerinin kullanıcı trafiği de güçlü bir büyüme kaydetti.

Yatırım ve Gelişme Stratejisi

31 Aralık 2019 itibariyle Xiaomi, toplam değeri 30,0 milyar RMB olan 290'dan fazla şirkete yatırım yapmıştı. Şubat 2020'de, Xiaomi’nin yatırım yaptığı şirketlerden biri olan Roborock, Çin’de Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'nın (“STAR Market”) Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu’nda başarılı bir şekilde listelendi ve STAR Market'te listeye giren ilk ekosistem yatırım şirketi oldu. Xiaomi ekosistemini genişleterek yeni ürün ve servisleri pazara sürerek Grubun hem Çin’deki hem de küresel pazarlardaki kullanıcı temelini büyütmeyi hedefliyor.