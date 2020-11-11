Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye'de satışa çıktı

Türkiye’deki oyunseverlerin uzun zamandır heyecanla beklediği Xbox Series X ve Xbox Series S, tavsiye edilen 8299 TL / 5399 TL’lik satış fiyatlarıyla teknoloji marketlerde ve web mağazalarında satışa sunuldu. İlk etapta toplam 30 oyunun Xbox Series X|S ailesine göre optimize edilmiş yeni nesil versiyonları yüksek görsel ve performans kalitesiyle erişime açılacak.



Xbox Series X veya Xbox Series S konsollarından herhangi birini satın alanlar, aylık 29.99 TL gibi düşük bir ücret karşılığında Game Pass üyeliği edinebilecek. Optimize edilmiş oyunların çoğu Xbox Game Pass ile ulaşılabilir olacak ve oyun kütüphanesi sürekli güncel tutulacak. Microsoft’un Xbox Game Studios çatısı altında sahip olduğu 23 farklı oyun stüdyosunun çıkaracağı tüm oyunlar, yayımlandıkları gün hem PC hem de Xbox için Game Pass’e eklenecekler. Söz konusu oyunlar arasında HALO Infinite, State of Decay 3, Yeni Forza Motorsport ve Fable 4 gibi oyunseverlerin gözde oyunları da yer alıyor.

Xbox Series X

Hız ve geriye dönük uyumluluk açısından öne çıkan yeni nesil Xbox Series X, Xbox One'ın 4 katından fazla işlemci gücü sunuyor. AMD'nin Zen 2 ve RDNA 2 mimarileriyle birlikte çalışan 12 teraflopluk işleme gücü ve DirectX ray tracing ile yüksek performansın yanı sıra gerçekçi aydınlatma, gölge ve doğru yansımalar sunan konsol, gerçek ultra HD 4K ve 8K'ya kadar görsel deneyim; ayrıca hızlı yükleme süreleriyle de öne çıkıyor.

Xbox Series S

Geriye Dönük Uyumluluk, Xbox Velocity Mimarisi, Akıllı Teslimat ve oyunlarda 120 FPS kare hızına kadar çıkabilme kabiliyeti gibi Xbox Series X ile sunulan yeniliklerin çoğu Xbox Series S'te de bulunuyor. Dijital oyuncular için disksiz; sadece online ortamda erişilebilen oyunlar için tasarlanan Xbox Series S, Türkiye’ye özel 5399 TL’lik fiyatıyla da dikkat çekiyor.



