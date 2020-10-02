Xbox Series X ve Xbox Series S için ön siparişler açıldı
Microsoft’un oyun konsolu Xbox; Xbox Series X ve Xbox Series S modelleriyle yenileniyor. 2 Ekim itibarıyla web mağazalarında ön siparişe açılan Xbox Series X ve S; arttırılmış yükleme hızı, iyileştirilmiş görselleri ve detayların ön plana çıktığı karakterleriyle dikkat çekiyor.
Microsoft’un yeni nesil oyun konsolları “Xbox Series X” ve “Xbox Series S” modelleri için ön siparişler 2 Ekim itibarıyla alınmaya başlandı. Oyunseverler, Xbox Series X için 9299 TL, Xbox Series S içinse 5399 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatlarıyla Xbox konsollarının ön siparişini web mağazalarından verebilecekler.
Gerçekçi oyun deneyimi ve 120 FPS’ye kadar akıcılık sunan Xbox Series X ve S,Yüksek Dinamik Aralığı ve Xbox Hız Mimarisi ile geliyor. Xbox Series X ve S için optimize edilen oyunlar; yüksek hızda yükleme özelliği ve iyileştirilmiş görselleriyle öne çıkıyor. Söz konusu oyunların arasında Xbox Series X ve S geliştirme ortamlarında geliştirilmiş oyunların yanı sıra, daha önce piyasaya sürülmüş, ancak Xbox Series X ve S için özel olarak yeniden tasarlanmış oyunlar da yer alıyor.
Akıllı teslimat özelliği sayesinde, kullanıcılar oyunu bir kez satın aldığında, hangi konsolda oynarsa oynasın, o konsol için her zaman kullanılabilen en iyi sürümü elde etmiş oluyor. Ayrıca Microsoft’un oyun üyelik servisi olan Xbox Game Pass ile kullanıcılar Xbox Series X ve S’te 100’ün üzerinde güncel oyunu belli bir ücret karşılığında oynayabilecek.
Yeni nesil Xbox konsolların 10 Kasım itibarıyla piyasada olması bekleniyor.
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