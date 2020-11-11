Xbox Series X ve S Türkiye'ye geldi: Özellikleri nasıl?

Her iki konsol da aynı anda mı Türkiye'de satışa sunuldu?

Hem Xbox Series X hem de Xbox Series S, 10 Kasım'da yani dün Türkiye'de satışa çıktı.

Xbox Series X'in öne çıkan özellikleri sizin bakış açınıza göre neler?

Xbox Series X, Xbox One'ın 4 katından fazla işlemci gücü sunuyor. AMD'nin Zen 2 ve RDNA 2 mimarileriyle birlikte çalışan 12 teraflopluk işleme gücü ve DirectX ray tracing ile birlikte gerçekçi aydınlatma, gölge ve doğru yansımalar sunan konsol, gerçek ultra HD 4K ve 8K'ya kadar görsel deneyim; ayrıca kısaltılmış yükleme süreleriyle de öne çıkıyor.

Kimler Xbox Series S almalı, kimler bir üst modeli tercih etmeli?

Xbox Series X ile elde ettiğimiz yeniliklerin çoğu Xbox Series S'te de bulunuyor. Bunlardan bazıları Geriye Dönük Uyumluluk, Xbox Velocity Mimarisi, Akıllı Teslimat özelliği, yüksek kontrol hassasiyeti ve tabii ki oyun sırasında 120 FPS'ye kadar daha tutarlı kare hızlarına sahip olması. Xbox Series S'in ayırt edici noktası ise şimdiye kadarki en küçük Xbox konsolumuz olması. Bunun yanında erişilebilir bir fiyatla yeni nesil hız ve performans sunması ve dijital oyuncular için disksiz, yani sadece online ortamda erişilebilen oyunlar için tasarlanmış olması da Xbox Series S’in öne çıkan diğer özellikleri arasında yer alıyor.





Microsoft Türkiye Tüketici Kanalları Satış Direktörü Halil Gökoğlu

Xbox One için satışa sunulan oyunlarla yeni oyun konsolun uyumluluk sorunu olacak mı? Kullanıcılar daha önce aldıkları oyunları yeni konsolda oynayabilecek mi?

Hem Xbox Series X hem de Xbox Series S konsolları, Xbox One'daki binlerce dijital oyunla, hatta daha da geriye dönük olarak Xbox 360 dahil Xbox'ın dört neslinden binlerce oyun ile uyumlu bir şekilde çalıştığı gibi, aynı zamanda orijinal Xbox oyunlarıyla da uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Her iki konsolla birlikte sunulan yeni teknoloji Smart Delivery, nesiller boyunca sahip olduğunuz oyunların her zaman en iyi ve güncel sürümlerini oynamanızı sağlayacak bir teknoloji. Smart Delivery'i destekleyen oyunlar hangi cihazda oynadığınızı otomatik olarak algılayıp oyunun en iyi sürümünü size sunarak oyunlarınızı yalnızca bir kez satın almanızı sağlıyor.

Game Pass üyeliğinden bahsedebilir misiniz? O tarafta Türkiye'de oyuncu kitlesi nasıl ilgi gösteriyor? Beklentinizi karşılıyor mu?

Xbox Game Pass'i oluştururken arkadaşlarınızla oyun dünyasını birlikte keşfetmenizi hedefledik. Son 3 yılda Türkiye'deki kullanıcıların da arasında olduğu 15 milyonu aşan üyemiz var. Pek çok oyunu içerisinde barındıran oyun kataloğuna sahip ve aynı planda yer alan arkadaşların birlikte yeni oyun deneyimleri yaşayabilecekleri bir platform Xbox Game Pass'in; Xbox Series X|S, PC ve mobil tarafta önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.



