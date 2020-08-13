Xbox Series X ne zaman çıkacak? Özellikleri nasıl olacak?

Oyun konsolu savaşlarında kılıçlar çekildi. Bu yıl hem Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile tanışacağız, hem de Microsoft'un beklenen oyun makinesi Xbox Series X'in de bu yıl çıkış yapması bekleniyor. Şirket, Kasım ayının ilk haftasında yeni oyun konsolunu tanıtmayı planlıyor.



Microsoft'un CFO'su olan Amy Hood, 5 Kasım tarihinde Xbox Series X'i duyurmak istediklerini açıkladı. Beraberinde onlarca yeni oyunla gelmesi beklenen Xbox Series X, oyun konsolu savaşlarını hayli kızıştıracağa benziyor. Peki Xbox Series X hangi özelliklere sahip olacak? Sony'e nasıl meydan okuyacak?



Henüz netleşmiş olmasa da Xbox Series X, 8 çekirdekli AMD Zen 2 işlemciyle birlikte oyuncuların karşısına çıkacak. İçinde bulunan 8 çekirdeğin her biri 3.8 GHz frekansına sahip. Ayrıca 7 nm teknolojisi ile üretilen ve 12 TFlops güce sahip olan AMD RDNA 2 ekran kartı üründe yer alacak. Xbox Series X'te 16 GB GDDR6 bellek bulunuyor. Bunun yanı sıra 1 TB NVME SSD ile önceki konsollarda bulunan bekleme problemleri de son bulacak gibi görünüyor.

Konsolun içinde bulunan 16 GB'lık bellek farklı şekillerde kullanılacak. 3.5 GB'lık kısım standart bellek için, 2.5 GB'lık alan işletim sistemi için, geri kalan 10 GB ise ihtiyaç durumunda konsol tarafından kullanılacak. Xbox Series X'te USB 3.2 HDD desteği ve 4K Blu-Ray sürücü bulunacak. Ayrıca 4K 60 ve 120 FPS görüntü performansı sunacağı da belirtildi.



