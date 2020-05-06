Xbox Series X için sürpriz gelişme

Microsoft’un oyun konsolu teknolojisi konusunda yapmış olduğu açıklamalar tüm oyuncular tarafından merakla takip ediliyor. Xbox’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan yeni bir duyuru ise tüm oyuncuların dikkatini çekti. Düzenlediği Inside Xbox yayınlarıyla hem konsol hem de konsolda yer alacak oyunlarla ilgili bilgi veren Xbox yetkilileri, çıtayı daha da yükselterek birden fazla üçüncü parti Xbox Series X oyununa ait görüntülerin 7 Mayıs’ta ilk kez gösterilerek oyun severler ile buluşacağını açıkladı.

YENİ NESİL OYUNLAR İLK KEZ GÖSTERİLECEK

Yeni nesil konsol ve oyunlarla ilgili birçok soru işareti oyuncuların kafasını kurcalarken hangi oyunların Xbox Series X’te olacağı da merak edilen bir başka noktaydı. Yapılan açıklamayla birlikte, 7 Mayıs’ta düzenlenecek etkinlikte birden fazla üçüncü parti Xbox Series X oyununun oyun görüntülerinin ilk kez gösterileceği duyuruldu. Microsoft, bu oyunların tamamını açıklamadı fakat en çok beklenen oyunlardan Assassins’s Creed: Valhala’nın da bu gösterimde yer alacak olması dikkatlerden kaçmıyor.



XBOX SERIES X’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

12 Teraflops Ekran Kartı ve DirectX Raytracing özellikleriyle gelişmiş ve güçlü oyun konsolu olarak değerlendirilen Xbox Series X, sağlayacağı görüntü kalitesiyle ön plana çıkıyor. Bununla birlikte, oyun açılış sürelerini de Özel Üretim SSD ile neredeyse sıfıra indirerek, oyunculara daha iyi bir deneyim sunacağı belirtiliyor. Son olarak, oyunları 120 FPS görüntü hızına kadar destekleyecek Xbox Series X, oyun sektörünü iyiden iyiye hareketlendireceğe benziyor.



7 Mayıs’ta, Türkiye saati ile 18.00’da gerçekleşecek Inside Xbox canlı yayını bu linkten izlenebilecek.