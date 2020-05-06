MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXbox Series X için sürpriz gelişme
GeriTeknoloji Xbox Series X için sürpriz gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 06.05.2020 - 11:53,Son Güncelleme:

Xbox Series X için sürpriz gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Xbox Series X için sürpriz gelişme
Abone Olgoogle-news

Bu yılın başından beri Xbox Series X özelinde çeşitli paylaşımlar yapan Microsoft, 7 Mayıs’ta düzenleyeceği Inside Xbox yayını ile oyuncuların radarında olacak.

Microsoft’un oyun konsolu teknolojisi konusunda yapmış olduğu açıklamalar tüm oyuncular tarafından merakla takip ediliyor. Xbox’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan yeni bir duyuru ise tüm oyuncuların dikkatini çekti. Düzenlediği Inside Xbox yayınlarıyla hem konsol hem de konsolda yer alacak oyunlarla ilgili bilgi veren Xbox yetkilileri, çıtayı daha da yükselterek birden fazla üçüncü parti Xbox Series X oyununa ait görüntülerin 7 Mayıs’ta ilk kez gösterilerek oyun severler ile buluşacağını açıkladı.

YENİ NESİL OYUNLAR İLK KEZ GÖSTERİLECEK

Yeni nesil konsol ve oyunlarla ilgili birçok soru işareti oyuncuların kafasını kurcalarken hangi oyunların Xbox Series X’te olacağı da merak edilen bir başka noktaydı. Yapılan açıklamayla birlikte, 7 Mayıs’ta düzenlenecek etkinlikte birden fazla üçüncü parti Xbox Series X oyununun oyun görüntülerinin ilk kez gösterileceği duyuruldu. Microsoft, bu oyunların tamamını açıklamadı fakat en çok beklenen oyunlardan Assassins’s Creed: Valhala’nın da bu gösterimde yer alacak olması dikkatlerden kaçmıyor.

Xbox Series X için sürpriz gelişme

XBOX SERIES X’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

12 Teraflops Ekran Kartı ve DirectX Raytracing özellikleriyle gelişmiş ve güçlü oyun konsolu olarak değerlendirilen Xbox Series X, sağlayacağı görüntü kalitesiyle ön plana çıkıyor. Bununla birlikte, oyun açılış sürelerini de Özel Üretim SSD ile neredeyse sıfıra indirerek, oyunculara daha iyi bir deneyim sunacağı belirtiliyor. Son olarak, oyunları 120 FPS görüntü hızına kadar destekleyecek Xbox Series X, oyun sektörünü iyiden iyiye hareketlendireceğe benziyor. 

7 Mayıs’ta, Türkiye saati ile 18.00’da gerçekleşecek Inside Xbox canlı yayını bu linkten izlenebilecek.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle