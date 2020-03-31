Xbox oyun kumandasında neden ısrarla AA pil kullanılıyor?

Sony PlayStation oyun kollarını uzun yıllardır kabloyla şarj ediyoruz. Herhangi bir pil değiş tokuşuna ise ihtiyacımız olmuyor. Microsoft cephesinde ise durumlar biraz farklı. İki adet AA pille çalışan Xbox oyun kolları, uzun yıllardır bu şekilde satışa çıkıyor. Peki Microsoft bu konuda neden politikasını değiştirmiyor?

Xbox yöneticilerinden Jason Roland, konuyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncular arasında araştırma yaptıklarını, dahili şarj isteyenlerden daha fazla AA pil isteyen oyuncu olduğunu öğrendiklerini kaydetti. Her kesimi tatmin etmenin kolay olmadığının farkında olan Roland ise Microsoft'un bu konuda esneklik sağlamaya çalıştığını söyledi.

Roland, kullanıcıların şarj edilebilir AA pil kullanarak da pil konusunda sıkıntı yaşamayacağını dile getirirken, pillerin oyunculara esneklik sağladığına dikkat çekti. Diğer yandan, pille çalışan oyun kollarının daha uzun bir ömre sahip olduğu, dahili bataryası olanların ise zamanla yıprandığı da dile getiriliyor.

Diğer yandan Microsoft, yeni oyun konsolu Xbox X Series için de son hazırlıklarını yapıyor. Şirketin CEO'su Satya Nadella, salgın sonrası Çin'deki iyileşme süreci dikkate alındığında Xbox X Series'in salgından etkilenmeyeceğini kaydetti. Yani yeni oyun konsoluyla bu sene karşılaşmamız kuvvetle muhtemel görünüyor. Bir diğer beklenen konsol ise hiç şüphesiz Sony PlayStation 5...



