WWDC 2020, 22 Haziran'da 'sanal ortamda' başlıyor

Şirket ayrıca, öğrenim hayatına devam eden geliştiricilere kendi Swift oyun alanlarını yaratarak kodlama aşklarını gösterme fırsatı sunan Swift Student Challenge’ı da duyurdu. 31. kez düzenlenen WWDC20, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarda yaratıcı ve yenilikçi geliştiricinin iOS, iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS’in geleceğini önceden görmesi ve tüm dünyadaki Apple müşterilerinin yaşamlarını zenginleştiren uygulama deneyimleri geliştirmek için çalışan Apple mühendislerinden bilgi alması için bir fırsat olacak.

“23 milyondan fazla geliştiriciden oluşan küresel topluluğumuzu Apple platformlarımızın geleceği hakkında bilgi edinmeleri için benzersiz bir yolla bir hafta boyunca bir araya getireceğimiz WWDC20, bugüne kadar düzenlediğimiz en büyük konferans olacak” diyen Apple’ın Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Phil Schiller sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel geliştirici topluluğu ile Haziran’da buluşmayı ve daha da olağanüstü uygulamalar ve hizmetler oluşturmalarına yardımcı olmak için üzerinde çalıştığımız yeni araçların hepsini onlarla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. WWDC20 yaklaştıkça bu heyecan verici etkinlik hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağız.”

“Öğrenciler Apple geliştirici topluluğunun ayrılmaz bir parçası ve geçtiğimiz yıl WWDC’ye 37 farklı ülkeden öğrenimine devam eden 350 geliştiricinin katıldığını gördük,” diyen Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi ardından şöyle devam etti: “WWDC 2020’yi sabırsızlıkla beklerken, bu yıl toplantımız sanal bir şekilde düzenlenecek olsa bile dünyanın dört bir yanından genç geliştiricilerin yaratıcı katkılarını takdir etmek ve kutlamak istiyoruz. Yenilikçi düşüncelere sahip yeni neslin Swift Student Challenge aracılığıyla düşüncelerini gerçeğe dönüştürdüklerini görmeyi dört gözle bekliyoruz.”

iPad ve Mac’te kullanılabilen çığır açıcı bir uygulama olan Swift Playgrounds, Swift programlama dilini öğrenmeyi etkileşimli ve eğlenceli hale getiriyor. Dünyanın her yerinde öğrenimine devam eden geliştiriciler, bir Swift oyun alanında üç dakika içinde denenebilecek etkileşimli bir sahne oluşturarak, bugün Türkiye saatiyle 21:59’dan 17 Mayıs tarihine kadar başvuru yapabilir. Kazananlar özel bir WWDC20 ceketi ve rozet seti sahibi olacak.

Geliştiricilere, Haziran ayında sunum ve platformların genel tanıtım konuşmasının ayrıntıları, oturum ve laboratuvar takvimleri gibi ek WWDC20 program bilgilerinin paylaşılacağı Apple Developer uygulamasını indirmelerini öneriyoruz. Bu bilgiler ayrıca Apple Developer web sitesinde yer alacak ve mail aracılığıyla da sunulacak.

Şimdi 175 ülkede ve bölgede kullanılabilen App Store, yarım milyarı aşkın haftalık ziyaretçi sayısıyla dünyanın en güvenli ve canlı uygulama mağazası olma niteliğini taşıyor. Kullanıcıların yeni uygulamaları keşfetmeleri için en iyi yer olan App Store, her seviyeden geliştiricilerin uygulamalarını dünyanın her yerindeki müşterilere sunmasına olanak sağlıyor. 2008 yılında kullanıma sunulan App Store, geliştiricilere kendi işlerini kurmaları için pek çok yol sunuyor. Geliştiriciler bu tarihten bu yana kültürü etkileyen ve yaşamları değiştiren yenilikçi uygulamalar geliştirmeye devam ediyorlar.