World of Warcraft Shadowlands bu sabah aktif hale geldi

World of Warcraft serisi Shadowlands genişleme paketiyle devam ediyor. Bugün aktif hale gelen genişleme paketi ile birlikte hikaye kaldığı yerden devam edecek. Ekim ayının sonlarına doğru çıkması planlanan Shadowlands, devam eden beta testinde alınan geribildirimlere bağlı olarak bazı ince ayarlamalar ve cilalama çalışmaları yapılabilmesi için ertelenmişti. Böylece genişleme paketi çıktığında oyuncuların Azeroth'un öteki dünyasına yolculukları epik bir deneyim haline getirilebilecekti.

World of Warcraft'ın sekizinci genişleme paketi, oyuncuları Shadowlands'e götürecek. Burası fani ruhların yeni bir amaç bulmak için gittiği veya Lanetliler Kulesi'nde Jailer tarafından ebedi işkenceye maruz bırakıldığı, öteki dünyalardan oluşan sonsuz bir diyar. Oyuncular öteki dünyayı keşfederken Warcraft efsanelerinin akıbetini öğrenecek, Shadowlands'in birbirinden farklı bölgelerine hükmeden dört Ahit'ten biriyle bağ kuracak ve nihayetinde tüm kâinatı yok etmeyi hedefleyen karanlık bir tehditle yüzleşecek.



World of Warcraft: Shadowlands, oyunculara karakterlerinin kaderlerini keşfetmenin ve şekillendirmenin yeni yollarını sunan pek çok içerikle geliyor: