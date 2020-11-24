World of Warcraft Shadowlands bu sabah aktif hale geldi
Blizzard'ın uzun zamandır beklenen yeni oyunlarından World of Warcraft Shadowlands, bu sabah TSİ 02:00 sularında aktif hale geldi. Genişleme paketini edinen oyuncuların Shadowlands yolculuğu resmen başladı.
World of Warcraft serisi Shadowlands genişleme paketiyle devam ediyor. Bugün aktif hale gelen genişleme paketi ile birlikte hikaye kaldığı yerden devam edecek. Ekim ayının sonlarına doğru çıkması planlanan Shadowlands, devam eden beta testinde alınan geribildirimlere bağlı olarak bazı ince ayarlamalar ve cilalama çalışmaları yapılabilmesi için ertelenmişti. Böylece genişleme paketi çıktığında oyuncuların Azeroth'un öteki dünyasına yolculukları epik bir deneyim haline getirilebilecekti.
World of Warcraft'ın sekizinci genişleme paketi, oyuncuları Shadowlands'e götürecek. Burası fani ruhların yeni bir amaç bulmak için gittiği veya Lanetliler Kulesi'nde Jailer tarafından ebedi işkenceye maruz bırakıldığı, öteki dünyalardan oluşan sonsuz bir diyar. Oyuncular öteki dünyayı keşfederken Warcraft efsanelerinin akıbetini öğrenecek, Shadowlands'in birbirinden farklı bölgelerine hükmeden dört Ahit'ten biriyle bağ kuracak ve nihayetinde tüm kâinatı yok etmeyi hedefleyen karanlık bir tehditle yüzleşecek.
World of Warcraft: Shadowlands, oyunculara karakterlerinin kaderlerini keşfetmenin ve şekillendirmenin yeni yollarını sunan pek çok içerikle geliyor:
- Warcraft’ın Öteki Dünyasını Keşfedin: Perdenin ötesindeki dünyada sizi nasıl harikalar ve dehşetler beklediğini öğrenin. Bastion'ın ışıltılı topraklarında dolaşın, Revendreth'in gotik zirvelerinde kendinizi kaybedin, ebedi şehir Oribos'taki kader noktasında benliğinizi keşfedin ve bunlar gibi pek çok farklı deneyime daha hazır olun.
- Kendinize Bir Ahit Seçin: Shadowlands'deki dört ahitten birine kendinizi adayın. Bunların her biri kendine has hikâye örgülerine, oynanış özelliklerine ve amaçları uğruna savaşan kişilere sundukları özel güçlere sahip. Bastion'ın cesur Kyrian'ları ya da Revendreth'in gururlu Venthyr'leri arasında seçim yapın, Maldraxxus'un kudretli Necrolord'ları için savaşın veya Ardenweald'ın vahşi Night Fae'leriyle birlikte yenilenmenin yollarını arayın.
- Lanetliler Kulesi'ne Tırmanın: Evrenin en kötü ruhları, Jailer adı verilen korkunç bir varlığın emri altındaki hapishane Torghast'a kapatılmıştır. Bu sürekli değişen roguelike deneyime hem bireysel şekilde hem de en fazla beş kişiden oluşan gruplarla katılmanız mümkün. Burada başarılı olanlarıysa rünlerle bezeli ekipmanlar işlemekte kullanabilecekleri materyaller bekliyor.
- Bir Ölüm Şövalyesi Olarak Yükselin: Bir zamanlar Liç Kral'ın miğferiyle Scourge'ü kontrol altında tutan eski paladin Bolvar Fordragon, ölüm şövalyelerinin sayısını arttırmaya kararlı. Artık tüm müttefik ırkların yanı sıra pandarenler de bu uğursuz grubun saflarına katılabilecek.
- Burada geçirdiğiniz zamana bağlı olarak daha da çetinleşen Maw'da Jailer'a göğüs gerin; seçtiğiniz ahitten önemli karakterlerle Ruh Bağları kurarak onların kendilerine has güçlerini paylaşın ve ahdinizin mabedini eski ihtişamına nasıl kavuşturacağınıza karar verin...
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