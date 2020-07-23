MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWirecard AG'nin yöneticisi Markus Braun yeniden gözaltında
GeriTeknoloji Wirecard AG'nin yöneticisi Markus Braun yeniden gözaltında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 23.07.2020 - 06:48,Son Güncelleme:

Wirecard AG'nin yöneticisi Markus Braun yeniden gözaltında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Wirecard AG'nin yöneticisi Markus Braun yeniden gözaltında
Abone Olgoogle-news

Almanya merkezli elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG'nin eski Üst Yöneticisi (CEO) Markus Braun, tekrar gözaltına alındı.

Münih Savcılığından yapılan açıklamada, "organize ticari sahtekarlık" ve "piyasa manipülasyonu" suçlamasıyla aralarında Markus Braun'un da bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Savcılığın, şirket hakkında geriye dönük 2015 yılı itibarıyla soruşturma açtığı ve kayıp paranın 3 milyar avro olabileceğinden şüphelendiği belirtildi.

Braun, önceden 5 milyon avro kefaletle serbest kalmıştı

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ancak 5 milyon avro kefaletle serbest kalan eski CEO Braun tekrar gözaltına alındı.

Alman medyası, savcının iddialarının doğrulanması halinde Dax'ta işlem yapan "Wirecard'ın 2015'ten bu yana bir suç çetesi tarafından yönetilmiş olabileceği gerçeği" anlamına geldiğini yazdı.

Uzmanlar, Wirecard şirketindeki durumun İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya tarihinin en büyük dolandırıcılık davası haline dönüşebileceği yorumunda bulunuyor.

Hakkında tutuklama kararı bulunan şirketin Eski Satış Direktörü Jan Marsalek'in ise Almanya dışına kaçtığı iddia ediliyor.

Gmail'de tema nasıl değiştirilir ?Gmail kullanıcılar diledikleri taktirde arkaplan fotoğrafını ve temayı değiştirebilir. İşte yolu...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle