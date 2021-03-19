WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü? 19 Mart Instagram ve Whatsapp'a erişim sorunu!

Mobil cihazlarda yaşanan Whatsapp ve Instagram uygulaması kopukluklarla gündeme geldi. İki sosyal medya devinde aynı anda bağlantı problemi yaşandı.



BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA GELDİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır. Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz" ifadelerini kullandı

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Web Whatsapp üzerinden devam eden sorunla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yapılan aramalara bakıldığında mobil olarak bu uygulamaya girişin yavaş olduğu da anlaşılıyor.

Whatsapp mobil kod okuyucunun da WEB Whatsapp'a okutulduğunda algılamadığı problemler arasında yer aldı.

Bazı kullanıcıların Whatsapp erişiminde zorlandığı mesajların gitmediği ve sıkça kopukluk yaşandığını bahsederek bu uygulamanın çalışmadığını belirtiyor. İnternet aramalarına bakıldığında 'Whatsapp bağlantınız kontrol ediliyor' sorunu yaşandığı gelen ilk bilgiler arasında.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya devlerinden olan Facebook'ta da bu akşam saatlerinde erişim sorunu yaşandı. Facebook'ta mesajlara erişim sorunu yaşanması kullanıcıların gündeminde yer aldı.

Diğer yandan Facebook'ta paylaşım yapılamadığı diğer sorunlar arasında yer aldı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bir diğer uygulama olan Instagram'da da benzer sorun yaşandı. Instagram'da "Üzgünüz bir sorun oluştu. Sonra deneyin" uyarısı yer aldı.

Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, yurt dışında da benzer problemler yaşandığı tahmin ediliyor.

Instagrama giren kullanıcılar akış yenilenemiyor sorunu ile karşılaşıyor. Konuyla ilgili ise henüz Instagram'dan açıklama yapılmadı.

TWİTTER'DA GÜNDEME GELDİ

Whatsapp, Facebook ve Instagram'da yaşanan sorun bir başka sosyal medya platformu olan Twitter'da gündeme geldi. Sosyal medyada yaşanan sorunlar ilgili binlerce mesaj paylaşıldı. İşte, o paylaşımlardan bazıları;