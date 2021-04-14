WhatsApp kullanıcıları dikkat: Tek tuşla hesabınızı kapatıyorlar

Sosyal medya devi Facebok'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir güvenlik açığı ile gündemde.

Forbes'un gündeme getirdiği habere göre, siber saldırganların yeni taktiği ile milyonlarca hesap kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Luis Márquez Carpintero ve Ernesto Canales tarafından aktarılan bilgilere göre, hacker'lar sizin telefon numaranızı bilmeleri amaçlarına ulaşmak için yeterli.

Hacker'lar hesapları ele geçirmek için şu yolu izliyor; önce sizin numaranızı WhatsApp uygulmasına yazıp doğrulama kodu talep ediyorlar.

Sizin telefonunuz hackerQların elinde olmadığı için bilerek üst üste yanlış şifreyi girip hesabı bloke ediyorlar.

Saldırganlar daha sonra WhatsApp'a e-mail atıp hesabın çalındığını belirtip yardım istiyor, WhatsApp ise bu numaraya ait hesabı devre dışı bırakıyor.

Bu yöntem ile saldırganlar telefon numarasını bildiği herhangi bir kişinin WhatsApp hesabının kapanmasına neden olabiliyor.