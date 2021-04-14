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Teknoloji
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 14.04.2021 - 10:42 | Son Güncelleme:

WhatsApp kullanıcıları dikkat: Tek tuşla hesabınızı kapatıyorlar

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WhatsApp kullanıcıları dikkat: Tek tuşla hesabınızı kapatıyorlar

WhatsApp'ta hesaplarını tehlikeye atan yeni bir güvenlik açığı keşfedildi. Siber güvenlik uzmanları saldırganların yeni taktiğini açıkladı.

Sosyal medya devi Facebok'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir güvenlik açığı ile gündemde.

Forbes'un gündeme getirdiği habere göre, siber saldırganların yeni taktiği ile milyonlarca hesap kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

WhatsAppta ihbar dönemi
WhatsApp'ta 'ihbar' dönemi

Luis Márquez Carpintero ve Ernesto Canales tarafından aktarılan bilgilere göre, hacker'lar sizin telefon numaranızı bilmeleri amaçlarına ulaşmak için yeterli.

Hacker'lar hesapları ele geçirmek için şu yolu izliyor; önce sizin numaranızı WhatsApp uygulmasına yazıp doğrulama kodu talep ediyorlar.

WhatsAppta para dönemi başlıyor: Onay aldı
WhatsApp'ta 'para' dönemi başlıyor: Onay aldı!

Sizin telefonunuz hackerQların elinde olmadığı için bilerek üst üste yanlış şifreyi girip hesabı bloke ediyorlar.

Saldırganlar daha sonra WhatsApp'a e-mail atıp hesabın çalındığını belirtip yardım istiyor, WhatsApp ise bu numaraya ait hesabı devre dışı bırakıyor.

Başlık
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Bu yöntem ile saldırganlar telefon numarasını bildiği herhangi bir kişinin WhatsApp hesabının kapanmasına neden olabiliyor.

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