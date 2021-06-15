Whatsapp indir - Whatsapp nasıl indirilir? Android ve İOS için ücretsiz son sürüm mesajlaşma uygulaması

Whatsapp uygulaması, kullanımı son zamanlarda oldukça fazla tercih edilmekte olan bir arama ve mesajlaşma uygulaması olarak bilinmektedir. Hem sesli hem de görüntülü görüşme yapabileceğiniz bir uygulamadır. Aynı zamanda ileti ve dosya göndermek için de kullanılmaktadır.

WhatsApp Nedir ve Ne İşe Yarar?

Whatsapp akıllı cep telefonlarında kullanılmakta olan bir uygulamadır. Hem mesajlaşmak için hem de sesli ve görüntülü arama yapılması için oldukça fazla tercih edilmektedir. Ücretsiz bir mesajlaşma uygulaması olan whatsapp kısa bir zaman da çok popüler bir hale gelmiştir. Birçok cep telefonu kullanıcısının telefonunda yüklü olarak bulunan whatsapp uygulamasını indirmediyseniz siz de kolay bir şekilde yükledikten sonra hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

WhatsApp Nasıl İndirilir?

Whatsapp akıllı cep telefonu kullanıcıları tarafından en fazla kullanılan uygulamalar arasında yer almaktadır. Hem android hem de ios işletim sistemine sahip olan telefon kullanıcıları tarafından kullanılan bir program olan whatsapp uygulamasını indirmesi de oldukça kolaydır.

Whatsapp uygulamasını açtıktan sonra ise gelen kısımda telefon numaranızı doğru bir şekilde yazmanız gerekir. Telefon numaranızı yazdıktan sonra ise cep telefonunuzun mesajlar kısmına gelen doğrulama kodunu uygulamaya yazmanız gerekmektedir. Cep telefonunuza gelen kodu doğru bir şekilde yazdıktan sonra whatsapp uygulaması kullanmak için hazır hale gelecektir.

WhatsApp iOS App Store İndirme Linki

İos işletim sistemine sahip olan kullanıcıların ise App Store uygulamasına girdikten sonra arama yerine whatsapp yazmaları gerekmektedir. Çıkan sonuçlar içerisinde Whatsapp messenger uygulamasını seçerek telefona indirilmesi gerekir. Whatsapp AppStore indirme linki https://apps.apple.com/tr/app/whatsapp-messenger/id310633997?l=tr üzerinden de uygulamayı kolaylıkla indirebilirsiniz.

WHATSAPP İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

WhatsApp Android Google Play İndirme Linki

Android telefon kullanıcısı olup da whatsapp indirmek isteyen kişilerin ilk olarak Google Play Store uygulamasına girerek arama yerine Whatsapp yazması gerekmektedir. Sonrasında ise Whatsapp Messenger isimli uygulamayı açarak yükle yazan kısma tıklanması gerekir. Uygulamanın telefona inmesini bekledikten sonra açabilirsiniz. Whatsapp uygulamasını https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&hl=tr&gl=US linki üzerinden de kolaylıkla indirebilirsiniz.

Whatsapp Nasıl Yüklenir?

Uygulama yüklendikten sonra ise üstüne basarak kolay bir şekilde başlatabilirsiniz. Whatsapp uygulaması ilk olarak açıldığında cep telefonu numaranızı yazmanız ve telefonunuza kısa mesaj ile gelen kodu girerek numaranızı doğrulamanız gerekmektedir. İphone marka telefon kullanıcıları whatsapp uygulamasını AppStore üzerinden indirirken, android işletim sistemine sahip telefon kullanan kişiler ise PlayStore üzerinden uygulamayı indirir.

WhatsApp Nasıl Kullanılır?

Android veya ios işletim sistemi kullanıcısı olsanız bile whatsapp en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak bilinmektedir. Her iki işletim sisteminde de kolaylıkla indirerek kullanmaya başlayabileceğiniz bir uygulamadır. Üstelik whatsapp uygulamasının bir web sürümü de bulunmaktadır. Bu sayede hesabınız ile bağlanarak bilgisayar üzerinden de whatsapp mesajlarınıza ulaşım sağlayabilirsiniz. Whatsapp uygulamasını telefonunuza yükledikten sonra ise bir takım güncellemeler alabilir. Siz de son sürüm whatsapp messenger uygulamasını kullanmak için otomatik güncelleştirmeyi aktifleştirebilirsiniz. Ancak isteğe bağlı olarak otomatik güncellemeleri kapatarak kendiniz de istediğiniz zaman uygulamanın güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

WhatsApp'ın Özellikleri Neler? WhatsApp İncelemesi

Siz de en fazla tercih edilen ve en fazla kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan whatsapp messenger uygulamasını kolay bir şekilde cep telefonunuza indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde kullanılan son sürüm mesajlaşma uygulaması, birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Ücretsiz olarak ileti gönderme, sesli görüşme ve görüntülü görüşme seçeneği sunan whatsapp en fazla indirilen uygulamalar arasında yer almaktadır.

Hem android kullanıcılarının hem de ios kullanıcılarının cep telefonlarına indirerek ücretsiz olarak kullanabilecekleri whatsapp messenger uygulaması sayesinde dünyanın her yerinde bulunan tanıdıklarınız ile iletişime geçebilirsiniz. İnternetiniz olduğu takdir de başka hiç bir ücret ödemeden whatsapp messenger uygulamasını kullanabilirsiniz.

Whatsapp Nasıl Silinir?

Telefonunuzun önce ayarlar kısmına girmeniz gerekir. Sonrasında ise uygulamalarım kısmına girerek yüklü olan uygulamalar kısmından whatsapp uygulamasını seçmeniz gerekir. Son olarak da whatsapp uygulamasını kaldır kısmını seçerek uygulamayı telefonunuzdan kaldırabilirsiniz.