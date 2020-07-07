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Teknoloji
Haber Giriş: 07.07.2020 - 09:25,Son Güncelleme:

Watch Dogs 2 ücretsiz oluyor! 45 dakikanız var

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Watch Dogs 2 ücretsiz oluyor! 45 dakikanız var
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Ubisoft'un popüler oyunlarından biri olan Watch Dogs 2, sürpriz bir kararla ücretsiz oluyor. Ancak sadece 45 dakika gibi kısa bir süre için...

Oyun dağıtım şirketlerinin ve yapımcıların popüler oyunları bedava dağıtması yeni bir gelişme değil. Geçtiğimiz haftalarda Epic Games'in GTA V ve Civilization VI gibi oyunları bedava dağıtması hala hafızalarda.

Ubisoft ise tüm bunların üzerine ilginç bir kampanya başlatıyor. Sadece 45 dakika boyunca Watch Dogs 2'yi bedava dağıtmayı planlayan şirket, tarih olarak da 12 Temmuz'u seçti. Ancak bu tarihin elbette Ubisoft için bir anlamı var.

Watch Dogs 2 ücretsiz oluyor 45 dakikanız var

Ubisoft'un yeni yapımlarını sergileyeceği Ubisoft Forward etkinliği de 12 Temmuz tarihinde yapılacak. Türkiye saati ile 22:00'de başlaması beklenen etkinliğin başlarında ise Watch Dogs 2 ücretsiz dağıtılacak. Belirlenen saat aralıkları ise 22:00-22:45.

Yani 12 Temmuz saat 22:00'den 22:45'e kadar Watch Dogs 2'yi Ubisoft'un dijital servisi Uplay üzerinden bedava indirebileceksiniz. Epic Games veya Steam hesaplarıyla yapılan girişler ise geçerli sayılmayacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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