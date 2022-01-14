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Warframe sistem gereksinimleri neler? Warframe için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Warframe Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
Warframe sistem gereksinimleri neler Warframe için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Dünya'nın en çok oynanan oyunlarından bir tanesi olan Warframe oyunu hem pc ortamında hem de Playstation ortamında oynana bir oyundur. Warframe oyununu oynamak isteyen oyuncular öncelikle sistemlerinin bu oyunu kaldırıp kaldıramayacağını araştırmaktadırlar. Warframe oyunu için belirlenmiş olan sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Peki, Warframe sistem gereksinimleri neler? Warframe için önerilen ve minimum en düşük sistem gereksinimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

 

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Warframe oyunu 2013 yılında oyun severler ile buluşmuştur. Yaklaşık olarak 1 yıl sonra da Xbox platformuna gelmiştir. Oynanışı son derecede kolay olan bir oyundur. Warframe oyunu hem Windows hem de oyun konsolu platformlarında oynanan bir oyundur. Oyunun sistem gereksinimleri oyunun sağlıklı bir şekilde oynanabilmesi için çok önemlidir.

Warframe Sistem Gereksinimleri Neler?

Warframe oyunu için geliştirici tarafından belirlenmiş sistem gereksinimleri bulunmaktadır. İşte warframe oyunu için gereken sistem gereksinimleri;

- İşletim Sistemi: Windows 7 ya da Windows 10

- İşlemci: Intel Core 2 Duo

- Bellek: 6 GB Ram

- Ekran Kartı: Nvidia GeForce Gt 810 serisi ya da AMD Radeon R5 230

- Direct X: Sürüm 10

- Depolama: En az HDD'de ya da SSD'de 50 GB hafıza

Warframe İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Sistem Gereksinimler

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Warframe için önerilen sistem gereksinimleri şu şekildedir;

- İşletim Sistemi: Windows 10 ya da Windows 8 / 64 bit

- İşlemci: Intel Core i5 650

- Bellek: 16 GB Ram

- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon R7 240

- Vram: 4 GB VRAM

- Directx: Sürüm 11.

- Depolama: 35 GB gerekli olan hafıza alan

Warframe için minimum ayarlarda oynayabileceğiniz en düşük sistem gereksinimleri şu şekildedir;

- İşletim Sistemi: Windows 7 / 64 bit

- İşlemci: Intel core 2 Duo e6400 ya da AMD Athlon x64

- Ekran: Direct X özellikli olan ekran kartı

- Hafıza: 4 GB Ram

- Boş Alan: En az 50 GB boş alan

- Internet: Broadbanda sahip olan bir internet bağlantısı

 

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#Warframe Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar

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