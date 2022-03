Vodafone’da teknoloji atağı

Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefleyen Vodafone, bu hedefine ulaşmak için teknolojinin gücünden yararlanıyor. Müşterilere en iyi dijital deneyimi sunarken, şirket için de yeni büyüme fırsatları oluşturmaya odaklandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Arıcan Şeker, şunları söylüyor:

“Vodafone Türkiye IT ekibi olarak izlediğimiz yolları; güvenilir, yüksek hızlı ve verimli yakınsanmış ağlar kurmak; veri ve zekâ ile desteklenen kusursuz bir dijital deneyim yaratmak; her zaman devrede olan ve ‘sıfır dokunuş’ ilkesine dayanan bir operasyonel mükemmelliğe ulaşmak; hem müşterilerimiz hem de toplum için güvenli ve bağlantılı bir gelecek sunmak olarak özetleyebiliriz. Her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap vermek çok önemli. Teknolojimizin de buna uygun olarak esnekliğine ve adaptasyon yeteneğine önem veriyor, bu doğrultuda yatırım yapıyoruz. Ürün ya da servis geliştirirken, almak yerine yapmaya odaklanıyoruz. Bu noktada, her geçen gün artan işbirliklerinden ve Vodafone Grubu’nun projelerinden önemli fayda sağlıyoruz. Veriden değer yaratmaya ve veriye dayalı karar verme yapılarını geliştirmeye önem veriyoruz. Sadelik ve standardizasyon anlayışımızla daha düşük maliyetlerle müşteriye daha hızlı sunma süresi sağlayabiliyoruz.”

Şeker, Vodafone Grubu’nun tüm dünyada “Tek Teknoloji Ekibi” anlayışıyla faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, “Global çapta ölçeklenen bu ekip, birinci sınıf mühendislerden oluşuyor ve birinci sınıf müşteri deneyimi sunmaya odaklanıyor. Bu çalışma anlayışı bize daha fazla uluslararası etkiye sahip büyük ve dinamik bir teknoloji ekibinin parçası olma fırsatını sunuyor. Diğer yandan, tek bir takım olmanın avantajını kullanarak, çalışanlarımıza yurtdışında görev alma imkânlarını çok daha fazla sunabiliyoruz” diye konuşuyor.

