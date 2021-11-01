vivo Türkiye'de önemli atama

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Pazarlama kariyerine Coca-Cola’da başlayan Ertan Şensoy, hızlı tüketim sektörünün lider şirketlerinde pazarlama yöneticiliği görevleri üstlendi. Ontex Global bünyesinde Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar bölgesinin pazarlama faaliyetlerini yönetti, sonrasında Huawei Tüketici Elektroniği’nde CMO olarak çalıştı. Bu dönemde gerçekleştirdiği başarılı lansmanlar ve kampanyalar ile dikkat çekerek Türkiye’nin en etkin 50 CMO’su arasında yer aldı.

Alanında Türkiye’nin en başarılı isimlerinden olan Ertan Şensoy, Ekim 2021 tarihi itibariyle de vivo Türkiye’de CMO olarak pazarlama, kurumsal iletişim ve online satıştan sorumlu oldu.