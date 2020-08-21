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Teknoloji
Haber Giriş: 21.08.2020 - 08:10 | Son Güncelleme:

ViVo telefonlar ne zaman Türkiye'ye gelecek? Tarih belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
ViVo telefonlar ne zaman Türkiye'ye gelecek? Tarih belli oldu
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Çin'in önde gelen telefon üreticilerinden biri olan ViVo'nun Türkiye'de telefon pazarına gireceği kesinleşti. Peki ViVo, Türkiye'ye ne zaman giriş yapıyor?

350 milyon kullanıcısı ve 2019’da 110 milyon adet cihaz satışıyla dünyanın önde gelen telefon markalarından biri olan vivo, Türkiye faaliyetlerine başlıyor. Bu ay yapılacak özel basın etkinliğinde ilk kez kamuoyuyla paylaşılması beklenen bu yeni gelişme, telefon piyasasında rekabeti de kızıştıracak gibi görünüyor. Şirketin, yeni akıllı telefonlarını Eylül ayında satışa sunması bekleniyor.

Ancak Vivo'nun hangi telefonunu ilk olarak piyasaya süreceği henüz netlik kazanmış değil. 

Şirket, özellikle orta ve üst segment telefonlarıyla biliniyor. Çin'de telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Vivo'nun pek çok telefon modeli bulunuyor. Vivo'ya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre şirket, orta seviye bir telefonla Türkiye pazarına giriş yapacak. 

Vivo Türkiye pazarına yönelik strateji, hedefler ve yol haritasını 26 Ağustos tarihinde internet üzerinden gerçekleştireceği basın toplantısında paylaşacak. İlk etapta bir telefon modelinin Türkiye'ye gelmesi beklenirken, ilerleyen aylarda yeni modellerin de peşisıra Türkiye pazarına girmesi planlanıyor. 

Visa için fintech’ler nasıl bir öneme sahip? Visa İnovasyon Programı'nı hayata geçiren ve pek çok fintech'e dokunmayı başaran Visa, bu program çerçevesinde pek çok yenilikçi fikri de hayata geçiriyor. Bu kapsamda Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Hürriyet'e önemli açıklamalar yaptı.(Sponsorlu İçerik)
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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