ViVo telefonlar ne zaman Türkiye'ye gelecek? Tarih belli oldu

350 milyon kullanıcısı ve 2019’da 110 milyon adet cihaz satışıyla dünyanın önde gelen telefon markalarından biri olan vivo, Türkiye faaliyetlerine başlıyor. Bu ay yapılacak özel basın etkinliğinde ilk kez kamuoyuyla paylaşılması beklenen bu yeni gelişme, telefon piyasasında rekabeti de kızıştıracak gibi görünüyor. Şirketin, yeni akıllı telefonlarını Eylül ayında satışa sunması bekleniyor.



Ancak Vivo'nun hangi telefonunu ilk olarak piyasaya süreceği henüz netlik kazanmış değil.



Şirket, özellikle orta ve üst segment telefonlarıyla biliniyor. Çin'de telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Vivo'nun pek çok telefon modeli bulunuyor. Vivo'ya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre şirket, orta seviye bir telefonla Türkiye pazarına giriş yapacak.



Vivo Türkiye pazarına yönelik strateji, hedefler ve yol haritasını 26 Ağustos tarihinde internet üzerinden gerçekleştireceği basın toplantısında paylaşacak. İlk etapta bir telefon modelinin Türkiye'ye gelmesi beklenirken, ilerleyen aylarda yeni modellerin de peşisıra Türkiye pazarına girmesi planlanıyor.



