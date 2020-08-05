Vivo S7 tanıtıldı! İşte öne çıkan özellikleri

Çin'de yüksek satış rakamlarına ulaşan ve gelecekte Türkiye'de telefon pazarına girebilme ihtimali hayli yüksek olan Vivo, sessiz sedasız yeni bir telefonunun duyurusunu yaptı. Vivo S7 adını taşıyan yeni model, 6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip.

AMOLED ekran teknolojisini kullanan ürünün ekranında gömülü parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Ayrıca ön yüzde çift kamera bulunuyor. Ana kamerası 44 MP çözünürlüğünde görüntü alırken, bu kameraya 8 MP ultra geniş açılı sensör eşlik ediyor.

Cihazın arka yüzüne geldiğimizde ise 64 MP ana kamera bizi karşılıyor. Bu ana kamerayı da 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü izliyor. Kamera kurulumunun Vivo X50 Pro'yu fazlasıyla andırdığı söylenebilir.



5G desteğine de sahip olan ürün, Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden gücünü alıyor. 8 GB RAM ile çalışan telefonda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı hafıza seçeneği yer alıyor.

4000 mAh kapasiteli bataryasıyla gelen ürün, Android 10 tabanlı işletim sistemi FuntouchOS 10.5 yüklü olarak kutusundan çıkıyor.

Ön sipariş yoluyla kullanıcıların karşısına çıkan ürün, 8 Ağustos'ta sahiplerine ulaşacak. 128 GB'lık sürüm 400 dolardan, 256 GB'lık model ise 444 dolardan satılacak.



