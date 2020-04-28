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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 28.04.2020 - 06:33,Son Güncelleme:

Virüse karşı nikotinin işe yarayıp yaramadığı insanlar üzerinde denenecek

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Virüse karşı nikotinin işe yarayıp yaramadığı insanlar üzerinde denenecek
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Fransız araştırmacılar, vücudun enfeksiyona karşı mücadelesinde nikotinin işe yarayabileceğine dair hipotezi insanlar üzerinde denemeye hazırlanıyor.

Reuters ajansında yer alan habere göre, deneme sürecinde bir grup sağlık çalışanı ve hastaya nikotin bandı takılırken ikinci gruba plasebo bant uygulanacak. Ardından iki grubun virüse ne şekilde tepki verdiği karşılaştırılacak.

Fransa'da bu ay yapılan bir araştırmada, sigara içenlerin Covid-19'a yakalanma riskinin, içmeyenlere kıyasla yüzde 80 daha az olduğu sonucuna varılmıştı.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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