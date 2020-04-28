Virüse karşı nikotinin işe yarayıp yaramadığı insanlar üzerinde denenecek

Reuters ajansında yer alan habere göre, deneme sürecinde bir grup sağlık çalışanı ve hastaya nikotin bandı takılırken ikinci gruba plasebo bant uygulanacak. Ardından iki grubun virüse ne şekilde tepki verdiği karşılaştırılacak.

Fransa'da bu ay yapılan bir araştırmada, sigara içenlerin Covid-19'a yakalanma riskinin, içmeyenlere kıyasla yüzde 80 daha az olduğu sonucuna varılmıştı.