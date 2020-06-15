Viral kavramı dijital reklamcılık terminolojisinde ne ifade ediyor?

Öncelikle viral reklamın anlamına değinelim. Viral reklam, üretilen bir içeriğin hızlı bir şekilde, tıpkı gerçek bir virüs gibi dijital mecralarda, sosyal medyada yayılması ve paylaşılması anlamına geliyor. Viral reklam çalışmalarında ürün, hizmet ya da marka arka planda kalıyor, ön planda ise ilgi çekici bir hikâye ya da mizansen yer alıyor. Hedef kitle, içeriğin ticari detayını fark etse bile rahatsız edici boyutta bulmadıklarından, markadan çok hikâyeyi sevdiklerinden, çalışmanın yayılmasına ve viral olmasına katkı sağlıyor.

Çoğu zaman video olarak hazırlanan viral içerikler, sosyal medya kullanıcıları tarafından gönüllülük esasıyla paylaşılıyor. İnsanlar söz konusu içeriği ilgi çekici ve eğlenceli bulduğundan birbirine gönderiyor. Bu açıdan baktığımızda, ağızdan ağza pazarlama yöntemiyle de bir benzerliği olduğunu söyleyebiliriz.

Dijital mecralardaki viral reklamların, geleneksel reklamlardan farkı ne?

Viral reklamların, diğer reklamlardan farkına değinecek olursak; en büyük fark, bilindik reklamların yapaylığının, kalıplaşmış reklam cümlelerinin bu reklam içeriklerinde kullanılmaması diyebiliriz. Viral reklamlarda içerik her zaman kaliteli, ilgi çekici, anlamlı ve genel beğeniye hitap eden bir yapıda oluyor. Bir markayı, ürünü ya da hizmeti doğrudan tüketiciye sunmayan viral içerik, zekice kurgulanmış içerikleri yansıtıyor.

Markalar için neden bu kadar önemli?

Markalar için sağladığı avantajlara da değinmeden olmaz. Viral reklamlar, klasik reklamlara oranla daha az bir bütçe gerektirdiğinden, markalara ciddi maliyet avantajları sağlıyor. (İyi bir fikir, milyonlarca liralık reklam bütçelerinden büyük bir etki yaratabiliyor.) İçeriklerin ve mesajın kısa sürede milyonlarca insana ulaşması mümkün oluyor. Televizyon reklamlarına oranla viral reklamlar çoğu zaman başından sonuna kadar izleniyor, izlenme sonunda kullanıcılar tarafından %90 oranla sosyal mecralarda paylaşılıyor. Viral reklam çalışması sayesinde bir markayı hızlı şekilde piyasada tanıtmak ve kısa sürede hedef kitlesine ulaştırmak mümkün oluyor.

Sözün özü, siz de markanızın sosyal medya yönetiminde kreatif dokunuşlara ihtiyaç duyuyorsanız, dijital mecralarda düşük maliyetlerle maksimum etki yaratabileceğiniz viral işler üretmek istiyorsanız, daha fazla konuşulmak, daha fazla satış yapmak istiyorsanız, öncelikle mecralara hakim olun ve beklentilerinizi karşılayacak uzmanlarla çalışın. Çünkü viral reklamlarla gündem yaratmak, başarıya ulaşmak her yiğidin harcı değil. Hele ki koronavirüs sebebiyle bütün odağın dijitale kaydığı bu dönemde…

Şinasi Furkan AVCI

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