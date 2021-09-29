Vcomp110.dll hatası nedir, neden olur? Witcher 3 vcomp110.dll hatası çözümü

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Vcomp110.Dll hatası genellikle grafiksel bir programın açılması esnasında ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bir takım oyunlarda da oyuncular bu hatayı almaktadır. Son zamanlarda Witcher 3 oyununda Vcomp110.Dll hatası sıklıkla görülmektedir.

VCOMP110.DLL HATASI NEDİR?

AutoCAD, Photoshop, Corel Draw, WLXPhotoGallery gibi grafiksel uygulamalarda Vcomp110.Dll hatası görülmektedir. Bazı oyunlarda da bu hata görülebilmektedir.

VCOMP110.DLL HATASI NEDEN OLUR?

Vcomp110.Dll hatası Microsoft Visual C++ 2012 yüklenirken doğru bir şekilde yüklenmemesi sonucunda meydana gelmektedir. Bunun dışında antivirüs programı nedeni ile yazılımların engellenmesi ile de meydana gelebilmektedir. Bir başka sebebi de Microsoft Visual C++ yeniden dağıtım eşitleme görevini yerine getirmemektedir.

Böyle bir hata ile karşılaşılması durumunda programın tekrar yüklenilmesi işlemi gerçekleştirilebilir. Yardım için sistem yöneticisine de başvurulabilmektedir.

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Vcomp110.dll dosyası içerisinde kötü amaçlı yazılım, arızalı uygulama ya da Windows kayıt defteri gibi bir takım hatalar bulunabilmektedir. Vcomp110.Dll hatası ayrıca dosyada hatalı bir mesaj olduğu, dosyanın hatalı bir şekilde yüklenmesi, silinmesi ya da bozulması nedeni ile de meydana gelebilmektedir.

WİTCHER 3 VCOMP110.DLL HATASI ÇÖZÜMÜ NASILDIR?

Vcomp110.Dllhatası ile karşılaşıldığı zaman Dosya Gezgini kullanılarak bu hata giderilebilmektedir. Öncelikle Windows Dosya Gezgininin açılması gerekmektedir. Buradan C: sürücüsü seçilir. Ardından arama kısmına Vcomp110.Dll yazılır. Çıkan bölüm kopyalanır.

Kopyalama işleminin ardından witcher3.exe dizini kısmına gidilir. Vcomp110.Dll dosyası bu bölüme yerleştirilmelidir.

Bu işlem ile çözüme ulaşılamazsa o zaman program kurulum bölümünden Visual C++ Redistributable programı bulunarak tekrar yüklenmesi sağlanmalıdır. Bazı durumlarda oyunlarda ya da uygulamalarda Microsoft'tan daha iyi bir DLL dosyası bulunmaktadır.