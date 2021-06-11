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Valorant 1 yaşında! Oyuncuların ilgisi çığ gibi büyüyor
Her ay ortalama 14 milyon PC oyuncusunun mücadele ettiği Valorant, ilk senesinde yarım milyardan fazla karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Büyük ilginin ardından beklenen müjdeyi veren Riot Games, önümüzdeki dönemde oyunun mobil versiyonuyla da oyuncularla buluşturacak. Bu kapsamda Riot Games Türkiye Topluluk Müdürü ve Valorant Ürün Sorumlusu Bahadır Güven, Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk'ün sorularını yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
Valorant ile ilgili görüşlerinizi ve yorumlarınızı doğrudan Riot Games Türkiye Topluluk Müdürü ve Valorant Ürün Sorumlusu Bahadır Güven'in kendi Twitter hesabına yapabilirsiniz.