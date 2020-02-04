Uzmanlardan 'siber zorbalık' uyarısı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyada olduğu gibi Türkiye'de dönem dönem ünlü isimlerin özel fotoğraflarının ele geçirildiği ve izinsiz olarak paylaşıldığı vakalar gündeme geliyor.

Kullanıcıların bulut hesapları gibi kişisel ve özel verilerini sakladıkları platformların siber saldırıya uğraması ve özel verilerin izinsiz bir şekilde internette paylaşılması bir suç teşkil ediyor.

Bu tür siber saldırılara maruz kalanlar ve bu saldırılar sonucu zarar görenler sadece tanınmış isimler olmuyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki benzer olayların kurbanları, hem ünlüler hem de sıradan son kullanıcılar olabiliyor.

Bulut tabanlı olarak hizmet veren platformlar, son derece popüler olduğu için siber saldırganların hedefinde bulunuyor. Fakat kullanıcılar bu tarz sızıntılardan sadece bulut tabanlı depolama sunan hizmetler üzerinden zarar görmüyor. Aynı zamanda, bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler aracılığıyla da siber saldırılarla karşı karşıya kalınabiliyor.

Öte yandan, bulut güvenliğinde uç nokta güvenliği önem taşıyor.

"İki adımlı doğrulama kullanılmalı"

Kaspersky, bilgisayar, akıllı telefon veya bulut hizmetlerinde olası veri sızıntılarının önüne geçebilmek için kullanıcılara şunları önerdi:

"Her hesabınız için ayrı ayrı ve güçlü olduğundan emin olduğunuz parolalar kullanın. Cihazlarınızı korumak için uç nokta koruma çözümleri kullanın. Çünkü kullandığınız her bir cihaz, bulut hesaplarınıza açılan bir geçittir. Hesaplarınızı güvende tutmak için mümkün olan hizmetlerde iki adımlı doğrulama kullanın.

Hangi verilerinizi bulut tabanlı platformlarda saklayıp hangilerini saklamayacağınızı sınıflandırın. En hassas bilgilerinizi saklamak için (ister kişisel ister profesyonel hayatınıza ait bilgileri içeriyor olsun) sadece buluta güvenmeyin. Mobil cihazların çalınması veya kaybolması çok olası bir senaryo. Cihazın kendisinde hassas verilerin depolanmadığından emin olun. Eğer mümkünse bu verileri şifrelenmiş şekilde saklayın. Eğer yüksek derecede hassasiyeti bulunan verileri depolamak istiyorsanız (fotoğraf ve video da dahil) cihazın buluta otomatik yedekleme yapmadığını iki kez kontrol edin."