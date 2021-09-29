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USB aygıtı tanınmadı hatası nasıl çözülür? USB 2.0 ve USB 3.0 uyuşmazlığı nasıl giderilir?

#Bilgisayar#USB#Aygıt Tanıma
USB aygıtı tanınmadı hatası nasıl çözülür USB 2.0 ve USB 3.0 uyuşmazlığı nasıl giderilir

USB aygıtlar günümüzde sıklıkla kullanılan teknolojik cihazlardır. Ancak bu cihazlar bazen hata verebilmektedir. Bu hatanın nedeni ve nasıl düzeltilebileceği kullanıcılar tarafından merak edilmektedir. Usb aygıtı tanınmadı hatası nasıl çözülür? USB 2.0 ve USB 3.0 uyuşmazlığı nasıl giderilir tüm detayları ile derledik.

 

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USB aygıtları bir bilgisayara takıldığı zaman USB aygıt tanınması gibi bir hata meydana gelebilmektedir. Bu hatanın sebebi merak edilmekle birlikte nasıl çözüleceği ile ilgili de araştırmalar yapılmaktadır.

USB AYGITI TANINMADI HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

USB aygıtı tanınmadı hatası bazı nedenler ile meydana gelebilmektedir. Bu durum;

USB aygıtının bozulması nedeni ile

Bilgisayarın ana kartlarında güncelleme yapılması gerekliliği nedeni ile

USB dış sabit disk sürücü ve Windows çakışması ile ilgili güncellemeler sebebi ile

Windows içinde yer alan eksikliklerin güncellenmesi gerektiği için olabilmektedir.

Bu sorunun çözülmesi için öncelikle Başlat kısmından Aygıt Yöneticisi açılır. Gelen pencerede Evrensel Seri Veri Yolu denetleyicisine tıklanır. Buradaki donanımlar kaldırılır. Bu işlemin ardından bilgisayar yeniden başlatılır. Bu şekilde sorun giderilir.

USB 2.0 VE USB 3.0 UYUŞMAZLIĞI NASIL GİDERİLİR?

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Birçok kişi bu hata ile karşılaşabilmektedir. Ancak sorunun çözümü oldukça basittir. Windows güncelleştirmelerinin yapılması ile bu sorunun çözülmesi mümkündür. Bunun için arama kutusuna Windows Update yazılıp gelen sonuç seçilir. Ardından güncelleştirmeleri denetle sekmesine gelinerek tarama işleminin yapılması gerekmektedir.

Tarama sonucunda karşınıza çıkan güncelleştirmelerin yanındaki onay kutusu işaretlenir. Güncelleştirmeleri yükle seçilir. Ardından lisans sözleşmesinin kabul edilmesi gerekmektedir. Güncelleştirmeler tamamlandıktan sonra bilgisayar yeniden başlatılır. Bu işlem ardından USB tekrar kontrol edilir. Problem çözülmüş olacaktır. USB Aygıtı Tanınmadı hatası bahsedilen sorunlar nedeni ile olmaktadır. Bu hataların giderilmesi sonucunda USB aygıtı bilgisayara takıldığı zaman çalışmaya devam edecektir. Bazı durumlarda sorun bilgisayardan değil USB'den kaynaklanmaktadır.

 

 

 

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#Bilgisayar#USB#Aygıt Tanıma