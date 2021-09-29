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Unable to initialize steam api hatası ne demek? Steam_api hatası nasıl giderilir?

#Bilgisayar#Hata#Steam
Unable to initialize steam api hatası ne demek Steam_api hatası nasıl giderilir

Bilgisayarlar günümüzün önemli teknolojik araçlarıdır. Bu araçlar ile günlük yaşamda pek çok işlem gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında oyun oynamak da mümkündür. Ancak bazen bilgisayarlarda bir takım sorunlar meydana gelebilmektedir. Unable to initialize steam api hatası ne demek? STEAM_APİ hatası nasıl giderilir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

 

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Steam, oldukça popüler oyun yükleme programlarından bir tanesidir. Pek çok kişi bu platformdan oyun yükleme işlemini gerçekleştirmektedir. Ancak bazen programda bazı hatalar meydana gelebilir. Bu da oyunun oynanmasını imkansız hale getirir.

UNABLE TO İNİTALİZE STEAM APİ HATASI NE DEMEK?

Steam üzerinden bir oyun indirildiği zaman bazen Steam API hatası meydana gelebilmektedir. Bu durumda kişilerin indirmiş oldukları oyunu oynamaları mümkün olmamaktadır.

Steam API hatasının düzeltilmesi için öncelikle Steam uygulamasının yönetici olarak çalıştırılması gerekmektedir. Bu işlemin ardından beta programını kapamak gerekmektedir. Steam API problemini çözmek için bazı yöntemler bulunmaktadır.

STEAM_APİ HATASI NASIL GİDERİLİR?

Steam API hatası alıyorsanız bu sıkıntıyı düzeltmenin bir takım yöntemleri bulunmaktadır. Böyle bir hata almanız durumunda öncelikle Windows güvenlik duvarı ve anti virüs ayarlarının düzeltilmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle Başlat bölümüne gelinir. Buradan Ayarlar açılır. Ayarlar kısmından Güncelleme ve Güvenlik açılır. Buradan Windows Güvenliği seçilir. Ardından Güvenlik Duvarı ve Ağ Koruma seçilir.

Bu işlemin ardından Steam seçilerek güvenlik durumundan geçmesine izin verilmektedir. Bu işlemin ardından bilgisayar yeniden başlatılır ve sorun çözülmüş olur.

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Sorun hala çözülmedi ise Steam ayarlarından Hesap Sekmesi açılır. Ardından Beta katılım seçeneği hiçbiri şeklinde işaretlenir. Steamden çıkmak için sol üstteki Steam yazısına tıklanır ve çıkış denir. Bunun ardından Steam ile çalışan tüm işlemler kapatılmış olur. Bu işlemin ardından Steam kapatılır ve bilgisayar yeniden başlatılır. Oyunun çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Bu işlemin ardından oyun çalışacaktır.

 

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#Bilgisayar#Hata#Steam