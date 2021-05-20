Uluslararası tasarım yarışmasında bir ilk

Vestel’in televizyonları ve tüm dünyanın gündeminde olan elektrikli araç şarj istasyonlarından oluşan 7 ürünü 25 ödül alırken, Vestel UX (Arayüz) ekibinin kullanıcıya pratik ve konforlu bir hayat vadeden 7 projesi de 16 ödüle layık görüldü. Lisanslı bir Vestel markası olan Sharp 2K20 Yeni Seri ailesindeki 6 ürünüyle, Plus X Awards kapsamında toplam 23 ödül almaya hak kazandı.



Sharp’ın yeni seri akıllı buzdolabı, ankastre fırın, çamaşır, bulaşık ve kurutma makinesi tasarımları kazandığı ödüllerle Plus X Awards organizasyonunun en önemli ve en özel ödülü olan “En Yenilikçi Marka 2021” unvanını da almasını sağladı. Vestel’in yarışma kapsamındaki tüm tasarımları yüksek kalite, tasarım, kullanım kolaylığı, inovasyon ve fonksiyonellik kategorilerinde rakiplerini geride bıraktı.