Ulusal siber güvenlikte veri merkezlerine büyük sorumluluk düşüyor

29 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023), hem kurumlar hem de bireyler düzeyinde bilgi güvenliğiyle ilgili birçok konuya eğiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bilişim uzmanı Sadi Abalı, kurumların ve bireylerin farkındalığının artırılması ve veriyle ilgili her türlü hizmetin daha tasarım aşamasından itibaren güvenli bir yapıda olması açısından veri merkezlerine çok büyük görev düştüğünü belirtti.



Her tür verinin adeta kaynak noktası konumunda olan veri merkezlerinin kurumlara önderlik etmesi ve güvenlikle ilgili olarak sahip oldukları sertifikaların gereklerini yerine getirmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Abalı, veri merkezlerinde PCI DSS, ISO 27001 gibi güvenlikle ilgili sertifikaların artık zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Bunlara ek olarak küresel servis sağlayıcıların sağladığı hizmetlerin Türkiye'de de aynı çeşitlilikle ve daha rekabetçi maliyetlerle verilmesi gerektiğinin önemini de hatırlatan deneyimli yönetici, veri merkezlerinin; hizmet çeşitliliği ve bu hizmetlere kurumların ve bireylerin kolayca erişmesi yönünde bitmeyen bir çaba içerisinde olmaları ve işletmelerin küresel veri merkezleri yerine yerel veri merkezlerini tercih etmelerini kolaylaştırmaları gerektiğini söyledi.



Abalı sözlerine şu şekilde devam etti, “Dijitalleşen dünyada şirketler dijital teknolojileri kullanarak verimlilik, rekabetçilik ve oyun değiştirici yeni iş yapış şekilleri ve yeni iş alanları arayışı içinde. Dijital ortamda üretilen veriler ise her yıl katlanarak büyüyor ve işletmelerin birçoğu bu verilerle baş etmekte, bu verileri anlamlandırmakta ve verilerin güvenliğini sağlamakta zorlanıyor. KVKK ve GDPR gibi düzenleme ve kanunlar açısından da çok yüksek risklerle karşı karşıya kalıyorlar. Önümüzdeki dönemde veri merkezlerinde verilerin fiziksel güvenliğinin yanı sıra veri şifreleme, veri maskeleme, veri kayıplarının önlenmesi, uç nokta güvenliğine yönelik çözümler, iş sürekliliğine ve veri güvenliğine yönelik yönetilen hizmetler çok ilgi görecek ve veri merkezleri bu noktalarda ihtiyaçların karşılanmasında hazırlıklı olmak zorundalar” dedi.