Twitter indir - Twitter nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Twitter uygulaması

Platform içerisinde dakika başına 18.000 Tweet atılması ve 2020 yılı itibarıyla Google Play Store üzerinden bir milyardan fazla indirmeye sahip olması Twitter uygulamasının başarısını açık bir şekilde gösteriyor. Birçok dev markaların, ünlü yüzlerin ve hatta bürokratların bile bu sosyal medya platformunu aktif bir şekilde kullanması kullanıcıların ilgisini daha çok çekiyor.

Twitter Nedir ve Ne İşe Yarar?

Twitter en temel anlatımla bir sosyal medya uygulamasıdır. Uygulamalar asıl kuruluş amacı dünya genelindeki haberleri anlık olarak takip etmek olsa da birçok ünlü yüzün ve tanıdık kişinin etkisi ile sosyal medya mecraları arasında kendisine yer edinmiştir. Twitter'ı günümüzde bu kadar çok popüler yapan özellik isteyen herkesin ücretsiz bir şekilde kayıt olması ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmesidir.

Twitter ne işe yarar sorusuna yanıt verilecek olursa isteyen herkesin hayatındaki gelişmelerini, çeşitli olaylar hakkındaki fikirlerini ve diğer kullanıcılarla özgür bir şekilde etkileşime geçmesi denilebilir. Ancak kullanıcıları korumak ve onlara daha güvenli bir ortam yaratmak adına Twitter birçok kısıtlama ve kullanıcıların beğeneceği paylaşım özelliğini de bünyesinde barındırıyor.

Twitter Nasıl İndirilir?

Twitter uygulamasını bilgisayarınıza indirebilmek için herhangi bir uygulama kullanmanız gerekmez. Çünkü Twitter yayın hayatına bir internet sitesi olarak başlamış ve günümüzde de bunu sürdürmeye devam ediyor. Ancak tablet ve telefonlarınız için daha hızlı bir kullanım deneyimi sunan Twitter uygulamasını edinmek için aşağıda verilen ve her işletim sistemi için farklı olan uygulama marketlerini ziyaret edebilirsiniz.

Twitter İos App Store İndirme Linki

App Store içerisinde haberler kategorisinde 1. sırada olan Twitter uygulamasını iPad ve iPhone cihazlarınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://apps.apple.com/tr/app/twitter/id333903271?l=tr

TWİTTER IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Twitter Android Google Play İndirme Linki

Android cihazlarınız için Google Play Store aracılığı ile tabletinize ya da telefonunuza Twitter uygulamasını yüklemek için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=tr&gl=US

TWİTTER ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Twitter Nasıl Yüklenir?

Twitter uygulamasını bilgisayarınızda kullanmak için herhangi bir program yüklemenize gerek yoktur. Yapmanız gereken tek şey resmi websitesi olan https://twitter.com/ adresine giriş yapmak ve hızlı bir şekilde hesap oluşturarak kullanmaya başlamak olacaktır. Android cihazlarınızda Twitter uygulamasını yüklemek için yapmanız gereken bir üst başlıkta bulunan Google Play indirme linkinden faydalanabilirsiniz. Apple cihazlarınız için Twitter uygulamasını App Store indirme linki ile cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Twitter Nasıl Kullanılır?

Twitter uygulaması hakkında bilmeniz gereken ilk şey istediğiniz herkes ile etkileşim içerisine girebilmenizdir. Diğer yandan Twitter kullanıcıların güvenliğini koruyabilmek ve güvenli bir mecra oluşturabilmek adına etkileşimi kısıtlama imkanı da sunuyor. Böylelikle paylaştığınız düşünceleri, yorumları ve resimleri sadece takipçilerinize görünmesini sağlayabilirsiniz. Her gün yeniden belirlenen gündem konularını yakından takip edebilir ve dünya genelinde insanların hangi konularla ilgilendiğini öğrenebilirsiniz.

Twitter'ın Özellikleri Neler? Twitter İncelemesi

Twitter uygulamasının en çok dikkat çeken özelliği şüphesiz özgürlük sunmasıdır. Ancak her platformda olduğu gibi diğer kullanıcıları rahatsız etmeyecek ve onların güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek paylaşımlar yapılmasına özen gösterir. Gelişmiş yapay zeka ve kendisine özgü algoritması sayesinde ilgilendiğiniz konular hakkında size daha çok içerik sunabilir.

Twitter Nasıl Silinir?

Twitter uygulamasını mobil cihazlarınızdan kaldırmak istiyorsanız telefonunuzun ya da tabletinizin ayarlar bölümünden uygulamalar sekmesine erişerek Twitter uygulamasını bulmanız ve kaldır seçeneğine tıklamanız gerekir.