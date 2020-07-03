Twitch'e girenler 5 milyar saat ekrana kilitlendi

2020'nin ilk çeyreğinde 3 milyar saat izlenme rakamlarına ulaşan Twitch, ikinci çeyrekte bu süreyi 5 milyar saate çıkararak kendi rekorunu kırdı. Yani ilk çeyreğe göre Twitch, izlenme oranlarını yüzde 62.7 oranında artırdı. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında ise büyüme oranı yüzde 80'i aştı.



Gelelim Twitch'teki yayın saatlerine... İlk çeyrekte 121.4 milyon saate ulaşan yayın saati, ikinci çeyrekte önemli oranda artarak 192.7 milyon saate çıktı. Tüm Twitch’teki ortalama eş zamanlı izlenme sayısı ise 2,4 milyona ulaştı.



Peki Twitch'in rakipleri ne durumda? Özellikle de Google'ın YouTube Gaming platformunda ciddi bir yükseliş göze çarpıyor. YouTube Gaming Live, ikinci çeyrekteki 1,5 milyar saatlik izlenmesi ile Twitch’in ardından ikinci sırada geliyor. Facebook Gaming ise 822 milyon saat ile YouTube'un peşinden geliyor.

Bu tablolara bakıldığnda özellikle de Microsoft ile ortaklığa giren YouTube'un Twitch'i gelecek aylarda daha da zorlayacağı söylenebilir.



