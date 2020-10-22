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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 22.10.2020 - 07:34 | Son Güncelleme:

Türksat'tan Türkiye Bilişim Derneği'ne iletişim desteği

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Türksat'tan Türkiye Bilişim Derneği'ne iletişim desteği
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Türksat AŞ, Türkiye Bilişim Derneği'nce (TBD) düzenlenecek Kamu BIB'23 ve BIMY'27 Bütünleşik Etkinliği'ne iletişim sponsorluğu desteği verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kamu bilişimcilerini bir araya getirecek "Kamu-Bilgi İşlem Birimleri" ile "Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği" etkinlikleri, 22 Ekim'de Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ana Konferans Salonu'nda, 23-25 Ekim tarihlerinde de Wyndham Hotel'de gerçekleştirilecek.

Türksat'ın iletişim sponsoru olduğu etkinlik, şirketin tanıtım ve YouTube kanallarından canlı yayınlanacak.

Konu başlıkları

Etkinlikte, "CIO ve CDO Bakış Açısıyla Yapay Zeka", "Kamu Politikalarında ve Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı", "E-Ticaret: İş Modelleri Eğilimler, Kamu Politikaları, Yeni Nesil Ödeme Sistemleri", "Bulut Korkusu" ve "Kovid-19'la Mücadele ve Sonrası Milli Teknoloji Hamlesi Başarı Hikayeleri" başlıklı etkileşimli açık oturumlar düzenlenecek.  Etkinliklere fiziksel olarak katılamayanlar için hibrit katılım seçeneği sunulacak. 

Etkinliğin açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Oﬁsi Başkanı Ali Taha Koç, KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun yapmaları bekleniyor. 

Oppo Reno4 serisi kutudan çıkıyor Oppo'nun geleceğin fikirlerini modern tasarım ile bir araya getirdiği ve Türkiye'de büyük ilgi görmesi beklenen Reno4 Serisi'ni kutularından çıkarıyoruz. (Sponsorlu İçerik)
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