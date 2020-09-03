TÜRKSAT 5A ilk kez canlı yayınla tüm dünyaya gösterildi

Dünyanın önemli uydu ve uzay fuarlarından biri olan GlobalSAT Show'un ikinci ikinci “TURKSAT 5A ve Fırsatları” başlığıyla yapılan etkinliğe TURKSAT Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok, Airbus Savunma ve Uzay Bölümü Telekom Uyduları Uzay Sistemleri Başkan Yardımcısı François Gaullier ve SpaceXTicari Fırlatma Baş Direktörü Stephanie Bednarek katıldı.

TÜRKSAT 5A'nın yapımcısı Airbus ettik Uzaya göndericisi Olan SpaceX temsilcilerinin savaşlar etkinlikte, Airbus Savunma ettik Uzay Bölümü'nde Uzaya fırlatmak Üzere Bekleyen TÜRKSAT 5A Dünyada İlk kez canlı yayında GlobalSat göster izleyicileri Için gösterildi.

RUS ULUSAL UZAY PROGRAMININ GELECEĞİ KONUŞULDU

Etkinliğin ana konuşmacılarından Glavkosmos CEO'su Dmitry Loskutov, olası uzay yolcuları için bazı yeni seçenekler, Rus ulusal uzay savaşı geleceği ve uzayında uluslararası işbirliği fırsatlarından bahsetti.



“Uydu Üretmek İçin En İyi Disiplin” konulu Toplantıda imkb Lockheed Martin Başkan Yardımcısı Mesut Çiçeker TÜBİTAK Başkan Vekili Mesut Gökten ettik, uydu Üretimi konusunu konuştu.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Alper Güzel, Türkiye’nin en büyük etkinliği olan TEKNOFEST’te yapılacak Model Uydu Yarışması ile ilgili bilgi verdi. Daha önce model uydu yarışmalarında dünya ikincisi olan ve yakında uydusunu uzaya göndermeye hazırlanan Grizu-263 takımının kaptanı Çağla Ayça Dursun ve milli gözlem uydusu RASAT’ın takım kaptanı Sedat Taha Şener de katıldı.



