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Türknet çöktü mü? Türknet internet neden yok? Resmi açıklama geldi..

#Türknet#Türknet Çöktü Mü#Türknet İnternet Problemi
Türknet çöktü mü Türknet internet neden yok Resmi açıklama geldi..

Türknet çöktü mü sorusu, evlerinde ya da iş yerlerinde internet kesintisi yaşayan pek çok kullanıcının gündeminde yer alıyor. Sosyal medya üzerinden Türknet internet sorunu yaşadığını söyleyen kullanıcılar, kurum yetkililerinden konu hakkında açıklama gelmesini bekliyor. Yapılan ilk açıklamada 'Yaşanan durumun farkındayız, çözüm adına mühendislerimiz çalışmaları sürdürüyor. En hızlı şekilde çözümleyip bilgi vereceğiz." ifadelerine yer verildi. Peki, Türknet çöktü mü? Türknet internet neden yok? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Türknet çöktü mü sorusu sosyal medyanın gündeminde yer almaya başladı. Kullanmış oldukları internet alt yapısı ile internet erişiminde sorun yaşayan pek çok kullanıcı, Türknet çöktü mü, internet neden yok sorusuna kurum yöneticilerinden yanıt bekliyor. Peki, Türknet çöktü mü? Türknet internet neden yok? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ? TÜRKNET İNTERNET NEDEN YOK?

Türknet resmi sosyal medya hesabından 7 Ekim 2021 tarihinde saat 12.16 itibariyle yapılan açıklamada, "Teknik sorunlardan dolayı bölgesel bir internet kesintisi yaşanmaktadır. Uzman ekiplerimiz tüm gücüyle, en kısa sürede çözüm üretebilmek için çalışıyor. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüz, sabrınız için teşekkür ederiz. Konu ile ilgili bilgilendirmelerimize devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Bazı kullanıcılar, Türknet internet sitesindeki online işlemler ekranına da giremediklerini ifade etti. Konuyla ilgili detaylı açıklama yapılması bekleniyor.

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