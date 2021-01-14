TurkNet’in yüzde 40’ına ortak oluyor

Şirket, kurduğu ve yönettiği IoT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden TurkNet’in yüzde 40 hissesini satın almak üzere anlaştı. Satın alma sürecinin tamamlanması için Rekabet Kurumu’na gerekli başvurular yapıldı ve onay süreci bekleniyor.

TurkNet yatırımıyla ilgili bir açıklama yapan Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “TurkNet son iki yılda farklı sektörlerde yaptığımız önemli yatırımların yeni bir halkası oldu. Bilişim alanında Türkiye’nin en değerli markalarından biri olan TurkNet ile ortaklığımızı, her iki şirket için geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz.” dedi.





