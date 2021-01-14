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Teknoloji
Haber Giriş: 14.01.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

TurkNet’in yüzde 40’ına ortak oluyor

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TurkNet’in yüzde 40’ına ortak oluyor
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Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş, TurkNet’in yüzde 40 hissesi için Luxemburg merkezli Gulf Capital ile anlaştığını duyurdu. Satın alma süreci Rekabet Kurumu ve Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun onayları sonrasında resmiyet kazanacak.

Şirket, kurduğu ve yönettiği IoT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden TurkNet’in yüzde 40 hissesini satın almak üzere anlaştı. Satın alma sürecinin tamamlanması için Rekabet Kurumu’na gerekli başvurular yapıldı ve onay süreci bekleniyor. 

TurkNet yatırımıyla ilgili bir açıklama yapan Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “TurkNet son iki yılda farklı sektörlerde yaptığımız önemli yatırımların yeni bir halkası oldu. Bilişim alanında Türkiye’nin en değerli markalarından biri olan TurkNet ile ortaklığımızı, her iki şirket için geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz.” dedi.


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