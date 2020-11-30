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A.A.
Haber Giriş: 30.11.2020 - 12:31 | Son Güncelleme:

Türkiye'ye büyük gurur: En başarılı bilim insanları listesine girdiler

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Türkiye'ye büyük gurur: En başarılı bilim insanları listesine girdiler
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Düzce Üniversitesi'nden (DÜ) 4 öğretim üyesinin Stanford Üniversitesi koordinasyonuyla yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen araştırma sonucunda "Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanları" listesinde yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve ekibi tarafından farklı disiplinlerde dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasından değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Dünyanın en başarılı bilim insanlarının Plos Biology Dergisi'nde yayımlandığı kaydedilen açıklamada, listede DÜ öğretim üyelerinin de yer alarak adından söz ettirdiği vurgulandı.

Listenin hazırlanırken bilim insanlarının h-indeksi, yayın ve atıf sayısı gibi ölçütlerinin göz önüne alındığı ifade edilerek, "22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sıralama yapıldı. Listede DÜ'den Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki Sarıkaya ile Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsnü Gerengi, Doç. Dr. Turgay Kıvak ve Doç. Dr. Fuat Kara yer aldı. Katma değerli bilimsel araştırmaları, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan projeleri ve fark oluşturan çalışmalarıyla DÜ, uluslararası alandaki sıralamalarda her yıl başarı basamaklarını tırmanmayı sürdürüyor." denildi.

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