Türkiye’nin en teknolojik markaları araştırması sonuçlandı

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Şirket, dijital bir yöntemle online anket uygulayarak Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirledi. Şirketin Türkiye Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli, araştırmanın detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, anketin Aralık 2021’de, Türkiye temsili 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep, / Kadın-Erkek, 15-64 yaş arası, 1.000 kişi ile) gerçekleştiğini belirtti. Serenli, 40 kategoride açık uçlu sorular ile yapılan araştırmada, Türkiye’nin en teknolojik markalarının sorulduğunu söyledi.

Şirketin Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, Tech Brands Turkey hakkında “Teknoloji, dünyanın pandemi ile karşı karşıya kaldığı 2020 yılından bu yana, hiç olmadığı kadar hayatımızda ve teknolojinin hayata entegrasyonu her geçen gün daha da artarak devam edecek. Eğitimden sağlığa, alışverişten spora kadar her türlü aktiviteyi bugün teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Pandeminin getirdiği değişim ve dönüşüm yolculuğunda, markaların da teknolojiye ciddi yatırım yaptıklarını, gerek ürün ve hizmetlerinde gerekse iletişimlerinde görüyoruz. Bu amaçla yola çıkan Tech Brands Turkey girişimine, araştırmanın gerçekleştirilmesinde ve en teknolojik markaların belirlenmesinde destek olduk.” şeklinde konuştu.

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Didem Şekerel Erdoğan, Tech Brands Turkey’de kazanan markaları da açıkladı.

Tech Brands Turkey’de kazananlar şu şekilde:

Arçelik Türkiye'nin En Teknolojik Markası

Arçelik Beyaz Eşya

Gratis Kişisel Bakım

Opet Akaryakıt

Ziraat Bankası Banka

Türkiye İş Bankası Mobil Banka

AXA Sigorta

Türk Telekom Telekomünikasyon

Acıbadem Sağlık Kurumu

Migros Süpermarket

Migros Sanal Market Online Alışveriş | Market

Arzum Küçük Ev Aletleri

Yurtiçi Kargo Kargo

THY Havayolu

Casper Bilgisayar

Cif Ev Temizlik Malzemeleri

Adidas Spor Giyim

AVIS Araç Kiralama

Kiğılı Erkek Giyim

IKEA Ev Dekorasyon

İGA Havalimanı

Demirdöküm Isıtma

Penti İç Giyim

İstikbal Mobilya

Honda Motosiklet

Trendyol Online Alışveriş | Moda

Sahibinden.com Online Alışveriş | İlan

Lassa Otomobil Lastiği

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Renault Otomotiv Üreticisi | Binek

Ford Otomotiv Üreticisi | Ticari

Etstur Tur Operatörü

Yataş Bedding Yatak

Domino's Hızlı Servis Restoranı | Pizza

Burger King Hızlı Servis Restoranı | Hamburger

Mutlu Akü Akü

Uğur Soğutma

Hilton Zincir Otel